شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يشارك صورة لخطوط الوقود فى صاروخ SpaceX على غرار فيلم حرب النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، على حسابه بتويتر، بصورة لنظام محرك كجزء من صاروخ Super Heavy Booster الذي سيعمل في النهاية على تشغيل مركبة Starship الضخمة في المدار، وتبدو الصورة وكأنها شيء من سلسلة حرب النجوم، حيث تسلط الصورة الضوء على متاهة من خطوط الوقود المتصلة التي يقترح أحد مستخدمي تويتر، أنها تبدو مثل Sarlacc في الفيلم، وهو وحش فضائي مدفون في حفرة Carkoon الكبرى، مع فم مليء بالأسنان.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شارك مستخدم تويتر تعليق صورة Sarlacc، التي رد عليها ماسك ، "أقصد بالطبع".



صورة صاروخ spacex

كان مخبأ Sarlacc موقعًا يجبر السجناء على دخول فم المخلوق ذي المجسات الكبيرة لمشاهدتهم ممزقين إلى أشلاء.

وعلى الرغم من أن العمل الداخلي لمحرك Raptor يبدو وكأنه شيء من فيلم الخيال العلمي الناجح، إلا أنه يسلط الضوء على التفاصيل المعقدة التي تدخل في إنشاء كل صاروخ من الصواريخ الـ29 التي ستجلس أسفل الداعم.

كتب ماسك في التسمية التوضيحية: "استكمال نظام التغذية لـ 29 محركًا صاروخيًا من Raptor على Super Heavy Booster"، مضيفًا أن الصورة أظهرت خطوط الوقود الأساسية فقط.

توضح الصورة أيضًا مدى ضخامة المحرك، حيث أشار مستخدم آخر على تويتر إلى وجود 23 موظفًا في SpaceX يعملون داخل متاهة الأنابيب.