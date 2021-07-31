شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يوضح حقيقة محاولة أبل للاستحواذ على تسلا وسط ضجة مكالمته مع تيم كوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدلا كبيرا سببه كتاب جديد لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال تيم هيجينز، نشرت لوس انجلوس تايمز مقطتفات منه، تضمن مطالبة الملياردير التقنى ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بأن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة آبل حال الإستحواذ على شركة تصينع السيارات الكهربائية، وذلك في مكالمة مع تيم كوك الرئيس التنفيذي الحالي لشركة آبل، لاسيما وسط شائعات وتكهنات حول رغبة عملاق الإلكترونيات آبل في أقتحام عالم السيارات الذكية.

وبحسب ما ورد طالب الرئيس التنفيذي لشكركة تسلا إيلون ماسك، بأن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في مكالمة هاتفية عام 2016 مع الرئيس التنفيذي الحالي لشركة آبل تيم كوك ، وفقًا لكتاب قادم حول تسلا.

كما يروي الكتاب اقترح كوك على ماسك أن تستحوذ شركة آبل على تسلا، وقال ماسك إنه يريد أن يصبح الرئيس التنفيذي. وبحسب ما ورد وافق كوك ، لكن ماسك أوضح أنه يريد أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة آبل "وفقًا لمساعد سابق سمع (ماسك) يعيد رواية البورصة ، قال كوك" اللعنة عليك "قبل إغلاق الهاتف.

لكن ماسك وأبل اقترحوا أن المحادثة لم تكن لتحدث لأن ماسك وكوك لم يتحدثا مطلقًا.

قال ماسك ، في تغريدة : "لم نتحدث أو نكتب أنا وكوك إلى بعضنا البعض على الإطلاق." وقال أيضًا إنه حاول مقابلة Cook بشأن استحواذ Apple على Tesla ، وهو اجتماع رفضه كوك. (ناقش ماسك سابقًا محاولة الاجتماع هذه في ديسمبر).

عندما طُلب من آبل التعليق على المحادثة المبلغ عنها ، أشارت إلى الملاحظات التي أدلى بها كوك خلال مقابلة مع كارا سويشر من صحيفة نيويورك تايمز حيث نفى أنه تحدث إلى إيلون. قال كوك: "كما تعلم ، لم أتحدث أبدًا مع إيلون ، على الرغم من إعجابي واحترام كبير للشركة التي أنشأها".

يدعي المسك أيضًا أن الكثير من الكتاب خاطئ قال ماسك في تغريدة يوم الجمعة: "نجح هيجينز في جعل كتابه كاذبًا ومملًا":

وحاول ماسك على ما يبدو أن يرش الماء البارد على الكتاب أثناء كتابته ، قائلاً لهيجينز أن الكثير من الكتاب كان "هراء" ، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

في ملاحظة المؤلف كتب هيجينز أن ماسك "مُنح فرصًا عديدة للتعليق على القصص والحقائق والتوصيفات المعروضة في هذه الصفحات. دون الإشارة إلى أي أخطاء محددة ، قدم ببساطة هذا: "معظم ولكن ليس كل ما تقرأه في هذا الكتاب هو هراء".

يقول هيجينز إن ماسك كان لديه "الكثير من الفرص" للتعليق وأن قصة المحادثة مع كوك "تأتي من رواية ماسك الخاصة للمحادثة ، وفقًا للأشخاص الذين سمعوا إعادة الرواية في ذلك الوقت". في تغريدة سابقة ، وصف أيضًا قصة محادثة إيلون ماسك وتيم كوك بأنها قصة "تم إخبارها داخل Tesla حيث كافحت الشركة مع الموديل X."

ويقول أيضًا إن Apple "مُنحت العديد من الفرص للتعليق على النشر المسبق ورفضت".

بعد فترة وجيزة من تغريدة تفيد بأنه لم يقابل كوك مطلقًا ، قام ماسك بالتغريد لدعم معركة Epic ضد Apple وقواعدها في متجر التطبيقات. قال ماسك: "رسوم متجر تطبيقات Apple هي ضريبة عالمية بحكم الواقع على الإنترنت". "الملحمة على حق".