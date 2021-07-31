شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. موبايل أبل المستقبلي القابل للطي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت على مدار الفترات الماضية العديد من الشائعات التى تشير إلى أن شركة أبل تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي، خاصة وأن الهواتف القابلة للطي هي التوجه المستقبلي في عالم الهواتف الذكية، حيث تمتلك أبل العديد من براءات الاختراع لهواتف قابلة للطي، إذ يعود تاريخ تسجيل بعضها إلى عام 2016.

هاتف أبل القابل للطي:

وتبين إحدى براءات الاختراع هاتف أيفون يحتوي على شاشة من نوع OLED مرنة تطوى إلى نصفين بشكل أفقي ومفصل معدني، ويظل نصفي الشاشة متاحين عند إغلاق الهاتف، بينما تصف براءة اختراع أخرى شاشتين متصلتين مغناطيسيًا يمكن استخدامهما معًا، فيما يشير هذا إلى أن الشركة تعمل على تطوير جهاز قابل للطي.

كذلك فتكشف براءة اختراع أخري أن الشركة لديها هاتف قابل للطي يحتوي على طبقة شاشة واقية مقاوم للتشقق، حيث يحتوي الهاتف القابل للطي على طبقة صلبة من شأنها أن تملأ الشقوق الدقيقة الموجودة لتجعل من الصعب ظهور تشققات أكبر.

- مميزات هاتف أبل القابل للطي:

من المنتظر أن يمتلك هاتف آبل القابل للطي شاشة بقياس 8 بوصات، ويعتبر هذا القياس أكبر من جهاز آيباد ميني اللوحي، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف القابل للطي بشاشة من نوع OLED، وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا فمن المحتمل أن تجلب آبل ترقيات مماثلة. بحيث يأتي الهاتف بثلاث كاميرات ودعم مستشعر LIDAR الحديث.