تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول أجهزة شاومي اللوحية المرتقبة Mi Pad 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شاومي لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة أجهزة Mi Pad 5، على أن تضم الأجهزة رقاقات معالج Snapdragon 870، و Snapdragon 860.

تتضمن سلسلة Mi Pad 5 المرتقبة من شاومي كلاً من أجهزة Mi Pad 5 وMi Pad 5 Pro وفقاً للتوقعات، حيث تأتي هذه الإصدارات برقاقة معالج Snapdragon 870.

أيضاً من المقرر أن يدعم كلا الإصدارين تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يأتي الجهازين بقدرة بطارية 8750 mAh.

كما يدعم Mi Pad 5 Pro الإتصال بشبكات 5G، ويضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومن المقرر أن يدعم الإصدار الرئيسي الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط ويضم مستشعر للكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز الإصدارات الثلاثة بشاشة IPS LCD بحجم 10.9 إنش ومعدل تحديث 120 Hz، وسرعة لمس 240 Hz، كما تتميز الأجهزة بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، أيضاً من المقرر أن تدعم الشاشة قلم stylus، بعدد 4096 من مستويات النقر.

كما تدعم أجهزة Mi Pad 5 حافظة لوحة المفاتيح، والتي تأتي بموقع مخصص لتثبيت قلم stylus، ولقد كُشِف عن تصميم حافظة لوحة المفاتيح في تسريبات مصورة نشرت مؤخراً بالفعل.

ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الثالث بعنوان Mi Pad 5 Lite والذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 860، ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

أيضاً من المقرر أن تنطلق الإصدارات الثلاثة بواجهة MIUI 12.5، كما تشير التوقعات إلى أن شاومي ستعلن عن الإصدارات الجديدة في حدث يعقد في أغسطس المقبل.

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