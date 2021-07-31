تكنولوجيا: Infinix تحدد يوم 2 من أغسطس لإطلاق هاتف Infinix Smart 5A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Infinix يوم 2 من شهر أغسطس المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف Infinix Smart 5A في السوق الهندي.

تستعد Infinix لإطلاق إصدار جديد من هواتفها منخفضة التكلفة في بداية شهر أغسطس، حيث تقدم الإصدار الجديد بعنوان Infinix Smart 5A، ولقد كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بحجم شاشة 6.52 إنش، وجودة عرض HD بلس.

وتدعم شاشة الهاتف سطوع 500 nit، وتضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، بينما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف الشحن عبر منفذ microUSB.

كما يدعم هاتف Infinix Smart 5A رقاقة معالج Helio G25، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

وتقدم Infinix الهاتف بألوان الأسود، وQuetzal Cyan و Ocean Wave، أيضاً يتميز هاتف Smart 5A بسماكة 8.7مم، ووزن 183 جرام.

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