شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض الضغط بشكل حاد بالوحدة الروسية في محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه في سبتمبر 2019، تم تسجيل تسرب صغير للهواء في المحطة الدولية، وبعد زيادة سرعة هذا التسرب بخمسة أضعاف، قام الطاقم في أغسطس - سبتمبر 2020 ، بإغلاق البوابات في وحدات المحطة الفضائية مرتين للتحقق من مدى عزلها وتم عزل القسم الروسي لعدة أيام.
وتم شد هذا الشرخ بشكل مؤقت بواسطة شريط مقاوم للحرارة، ومن ثم تم ترقيعه بقرص مرن مصنوع من المطاط ورقائق الألومنيوم. ولكن كل ذلك لم يسمح بالتخلص بشكل تام من تسرب الهواء.
وفي بداية العام الجاري، أشار فلاديمير سولوفييف مدير الرحلات في قسم C الروسي من المحطة، إلى أنه بسبب التسرب، الذي يعادل ثقب بقطر 0.2 مم، ينخفض ضغط الهواء في المحطة بمقدار 0.4 ملم من الزئبق يوميا، وهو رقم بعيد عن قيم الطوارئ – التي تبدأ من 0.5 ملم في الدقيقة.
كما أنه لتعويض التسرب، يجب بشكل منتظم ضخ الهواء والنيتروجين والأكسجين في محطة الفضاء الدولية، واحتياطي هذه الغازات متوفر في المحطة ويتم نقلها من الأرض على متن سفن الشحن.