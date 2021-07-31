شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تقيم قضية ضد واتس آب لانتهاكها قانون البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن روسيا بدأت إجراءات إدارية ضد تطبيق واتس آب التابع لفيس بوك بسبب ما قالت إنه فشل في توطين بيانات المستخدمين الروس على الأراضي الروسية.

وقبل ذلك بيوم، فرضت محكمة روسية غرامة قدرها 3 ملايين روبل على شركة ألفابت وشركتها التابعة "جوجل" وذلك لانتهاكها تشريعات البيانات الشخصية وسجلت إجراءات إدارية ضد فيس بوك وتويتر عن نفس الجريمة.

وتعد القضايا هي جزء من خلاف أوسع بين روسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تفرض موسكو بشكل روتيني غرامة على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي لفشلهم في إزالة المحتوى المحظور والسعي لإجبار شركات التكنولوجيا الأجنبية على فتح مكاتب في روسيا، فيما ذكرت انترفاكس نقلا عن وثائق المحكمة أن واتساب يمكن تغريمه ما بين مليون وستة ملايين روبل (13.700 دولار إلى 82.250 دولار)، ولم يتم تحديد موعد المحكمة بعد.