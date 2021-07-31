جائزة تصل إلى 3500 دولار من “تويتر”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

لطالما اتهم “تويتر” بأن الخوارزميات الآلية لديه، تفضل الوجوه البيضاء ‏على السوداء، وهذا ما دفعه إلى إجراء دراسة أدت إلى إنهاء المشكلة ‏تقريبا على ما يقول، لكن يبدو أنها لا تزال موجودة، وفق موقع “فيرج” ‏التقني‎.‎

وتقوم خوارزميات قص الصور على اقتطاع جزء منها حتى لا تشغل ‏مساحة في الخط الزمني للمستخدمين، ولإظهار صور أكثر في ‏التغريدات‎.‎

وفتح “تويتر” الباب أمام أي شخص يمكن أن يحل المشكلة، سواء كان ‏من قراصنة الإنترنت أو الباحثين أو الهواة، في مسابقة سيمنح الفائزون ‏فيها جوائز نقدية‎.‎

ويأمل موقع التدوين المصغر على الإنترنت بأن يؤدي منح القراصنة ‏وغيرهم فرصة الوصول إلى خوازميات اقتصاص الصور، إلى العثور ‏على الطرق التي تصبح بها الخوارزميات هذه ضارة، مثل قص الصورة ‏بحيث تجعلها نمطية أو تمحوها من الأساس‎.‎

وعلى المشاركين في المسابقة أن يقدموا ملخصا للنتائج التي توصلوا ‏إليها، بالإضافة إلى بيانات يمكن تشغيلها من خلال الخوارزميات ذاتها ‏لإثبات وجود المشكلة‎.‎

وبعد ذلك، سيقوم “تويتر” بتعيين النقاط الأكثر ضررا ومدى تأثيرها ‏على المغردين، ومن ثم معالجتها‎.‎

وسيحصل الفائز على جائزة تصل إلى 3500 دولار، وهناك جوائز ‏أخرى بقيمة ألف دولار‎.‎

ويقول “تويتر” إن التقديم في المسابقة متاح للجميع حتى 6 أغسطس ‏المقبل‎.‎

وفي العادة، يدفع “تويتر” مبلغ 2940 دولارا لأي شخص يكتشف خطأ ‏محدودا مثل “إعادة التغريد والإعجاب”، وذلك ضمن برنامج اكتشاف ‏الأخطاء البرمجية في موقعه‎.‎

أما اكتشاف خلل يؤدي إلى اختراق حساب ما في الموقع، فالمكافاة عليه ‏تبلغ 7700 دولار‎.‎