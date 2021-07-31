تكنولوجيا: سوني تطلق الإصدار التجريبي الأول من تحديث برمجيات PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سوني الإصدار التجريبي الأول من تحديث برمجيات PS5 الذي يجلب ميزة دعم M.2 SSD للتخزين.

يمكن لمستخدمي أجهزة PS5 الآن الحصول على أقراص التخزين M.2 SSD للحصول على سعة إضافية في جهاز الألعاب، حيث تقدم سوني دعم لفتحة M.2 SSD في التحديث الجديد، ولقد أطلقت سوني بالفعل الإصدار التجريبي من التحديث في عدد من الدول.

وتقدم سوني الإصدار التجريبي الأول من تحديث برمجيات PS5 في كلاً من الولايات المتحدة، وكندا واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

أيضاً يجلب الإصدار التجريبي بعض التحسينات لواجهة UX، مع دعم أفضل للتخصيص، ودعم التوسعة عبر M.2 SSD من فئة PCIe Gen4 بسرعة تصل إلى 5500 ميجابايت / ثانية، لذا من المتوقع أن يدعم كلاً من 980 Pro من Samsung، وSN850 من Western Digital وغيرها من سعة M.2 SSD التخزينية الحديثة.

يذكر أن إضافة سعة M.2 SSD لنظام PS5 يتطلب تبريد أعلى كفاءة مثل heatsink الذي يتم إرفاقه مع M.2 SSD، كما تشير سوني أنه لا يمكن التأكيد على توافق جميع إصدارات M.2 SSD بسرعة 5500 ميجابايت / ثانية مع جهاز الألعاب PS5، أيضاً قد لا تقدم السعة التخزينية الإضافية M.2 SSD نفس الآداء والسرعة المميزة للسعة الداخلية.

كما يجلب تحديث PS5 دعم لصوتيات 3D في المكبرات الصوتية المدمجة في أجهزة التلفاز، على أن يتوفر الإختيار الجديد في إعدادات النظام، حيث يمكن إستخدام DualSense لتحديد أبعاد الغرفة لإنتاج صوتيات ثلاثية الأبعاد.

أيضاً من المقرر أن يقدم الإصدار التجريبي واجهة جديدة لمركز التحكم، مع إختيارات جديد للتخصيص أو إعادة ترتيب عناصر التحكم، وتحديد إختيارات التحكم، كما سيتاح لمستخدمي PS5 عرض الرسائل، الرد على الرسائل في Game Base عبر مركز التحكم.

كما يجلب التحديث دعم أفضل لتبويب Friends في Game Base، الذي يتيح الآن التعرف بسلاسة على الإصدقاء المتصلين بشبكة الإنترنت.

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