شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتطلع إيلون ماسك ليكون الرئيس التنفيذي لـ Apple؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج مراسل وول ستريت جورنال، تيم هيجينز، بكتاب جديد بعنوان "Power Play: Tesla، Elon Musk ، Bet of the Century " ويحكي محادثة مليئة بالشتائم بين الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك والرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك حول استحواذ آبل على تسلا. فيما كتب الملياردير التقني ماسك على تويتر أنه وكوك لم يتحدثا أو يكتبا أبدًا لبعضهما البعض وفقا لما نقلته CNBC.

وأضاف ماسك، "كان هناك وقت طلبت فيه مقابلة كوك للتحدث عن شراء Apple لـ Tesla، ولكنه رفض اللقاء".

من ناحية أخرى يدعي كوك أنه لم يتحدث إلى ماسك مطلقًا.

كما هو مفصل في مراجعة للكتاب الذي نشرته صحيفة Los Angeles Times، ورد أن كوك وماسك كانا على الهاتف يناقشان كشف Tesla عن الموديل 3، والصراعات التي صاحبت ذلك. اقترح كوك أن تشتري شركة Apple شركة Tesla.

ويقال إن ماسك كان مهتمًا بهذا الاقتراح، ولكن بشرط واحد: إنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي ليس لشركة Tesla، ولكن لـ Apple بالكامل.

ورد أيضًا أن كوك رد "أنت" قبل إنهاء المكالمة على الفور.

ويبدو أن كوك اعتقد أن ماسك كان يقول إنه يريد ببساطة أن يظل الرئيس التنفيذي لشركة Tesla من خلال الاستحواذ، وليس أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة Apple تمامًا.

وعلى صعيد آخر، عندما سئل في مقابلة أجريت معه مؤخرًا عن علاقته بماسك، أوضح كوك أنه بينما "لم يتحدث أبدًا إلى ماسك" ، فإنه يتمتع "بإعجاب واحترام كبيرين" لـ Tesla.

وظفت Apple أيضًا عددًا من الموظفين من Tesla على مر السنين، مما دفع ماسك إلى الإشارة في وقت ما إلى Apple باسم "مقبرة Tesla".