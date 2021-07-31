شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على استخدامات تطبيق الاختصارات في آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تطبيق الاختصارات في آيفون الكثير من الميزات التي تخفى عن المستخدمين، وذلك لأنها تتطلب معرفة بطريقة عمل التطبيق.حيث يسمح لك تطبيق الاختصارات بوضع أوامر تلقائية يتم تطبيقها على الهاتف دون أي تدخل منك في حالة حدوث أمر تحدده سابقًا داخل التطبيق حسبما نقلت العربية نت.

وتستطيع برمجة الهاتف ليستجيب لتوصيل السماعات الخارجية أو دخول وقت معين ليصبح صامتًا وأمور أخرى كثيرة.

كيفية برمجة الأوامر التلقائية في آيفون

تستجيب الأوامر التلقائية لمحفز خارجي تقوم ببرمجته بشكل سابق داخل تطبيق الاختصارات.

وهي تعمل عبر مبدأ إذا حدث الأمر قم بتشغيل التطبيق، وهذا يعني أن الهاتف يستجيب لتغير حالته الخارجية أو الداخلية.

وتستطيع برمجة الأوامر التلقائية عبر تطبيق الاختصارات في هواتف آيفون، وإذا لم تجد التطبيق يمكنك تحميله عبر متجر التطبيقات.

وبعد تحميل التطبيق قم بفتحه والتوجه إلى قائمة التشغيل الآلي، ثم اضغط على زر إضافة التشغيل الآلي الشخصي.

وبعد ذلك تنتقل إلى قائمة تحتوي على جميع المحفزات الخارجية التي يستطيع التطبيق الاستجابة لها مع أمثلة لها أيضًا.

قم باختيار المحفز الذي ترغب في الاستجابة له مثل الدخول إلى المنزل أو مغادرة الصالة الرياضية، وبعد ذلك قم ببرمجة الأمر كما ترغب.

وبعد أن تنتهي من تجهيز التشغيل الآلي للأمر الخاص بك قم بإزالة التفعيل أمام اختيار السؤال قبل تنفيذ الأمر حتى يعمل بشكل تلقائي.

تغيير واجهة الساعة تلقائيًا

تمتلك ساعة آبل الكثير من الواجهات المختلفة التي تصلح لاستخدامات مختلفة.

ويمكنك تغيير هذه الواجهات للاستخدامات المختلفة كما ترغب، حيث تستطيع وضع واجهة خاصة بالصالة الرياضية أو العمل أو المنزل.

كما تستطيع تغيير واجهة الساعة تلقائيًا بشكل يومي أو أسبوعي كما تفضل.

وحتى تقوم بذلك، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى تطبيق التشغيل التلقائي ومن ثم اختيار المحفز الذي ترغب به مثل تحديد يوم في الإسبوع.

وبعد ذلك قم باختيار أمر تغيير واجهة الساعة واختيار الواجهة التي ترغب بتفعيلها إليها.

تشغيل وضع حفظ الطاقة عند انخفاض نسبة الشحن

تستطيع تشغيل وضع حفظ الطاقة بشكل تلقائي عندما تنخفض نسبة الشحن أقل من النسبة التي ترغب بها.

وذلك عبر التوجه إلى تطبيق التشغيل التلقائي واختيار انخفاض نسبة الشحن كمحفز وبعد ذلك تحديد نسبة الشحن التي ترغب في تفعيل الوضع بعدها.

تشغيل تطبيق الموسيقى عند الاتصال بسماعات خارجية.

يمكنك تشغيل تطبيق الموسيقى الذي ترغب به بشكل تلقائي عند الاتصال مع سماعة لاسلكية أو سماعات رأس.

ولتفعل ذلك توجه إلى تطبيق التشغيل التلقائي، وبعد ذلك اختار اتصال بلوتوث كمحفز وثم اختر الجهاز الذي ترغب في كونه المحفز مثل سماعات Airpods.

وبعد ذلك قم باختيار تطبيق الموسيقى الذي ترغب في تشغيله، وإذا كنت تستخدم تطبيق موسيقى آبل يمكنك تشغيل مقطع بعينه.

ويمكنك تنفيذ الأمر نفسه مع الاتصال بنظام CarPlay للسيارات، كما تستطيع الابداع كما ترغب مع تطبيق التشغيل التلقائي.

حيث يستطيع التطبيق التعرف على الكثير من الأوامر المختلفة والمحفزات المختلف كما يحلو لك.