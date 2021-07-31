شاهد.. دراجة نارية بمواصفات “غريبة ومخيفة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 9:51 صباحًا

كشفت شركة دافنشي داينامكس الصينية، عن دراجة نارية جديدة وعالية الأداء تعمل بالكهرباء، وتتميز الدراجة ببعض الحيل، منها القدرة على التوازن الذاتي عند الإحساس بالسقوط ومتابعة الحركة.

ولدى الدراجة النارية الكهربائية “دي سي 100” (DC100) العديد من الميزات المدهشة، فقدرة 135 حصانا تجعلها من بين المركبات “الكهربائية السريعة”، كما أنها تستطيع استخدام “نظام تحكم ذكي يدمج عدة محركات مختلفة بسلاسة”.

ويبلغ الحد الأقصى لعزم الدوران 850 نيوتن متر، وتتسارع الدراجة الجديدة من صفر إلى 100 كلم/ساعة في 3 إلى 4 ثوان، مما يعني أنه يجب على السائقين التمسك بقوة عند الانطلاق بسرعة.

البطارية عبارة عن جهاز بقدرة 17.7 كيلوواتا في الساعة، ويمكن شحنه في 30 دقيقة بشحن من المستوى الثالث.

تأتي الدراجة النارية الجديدة مع لوحة قيادة ملونة، ومجهزة بالعديد من المؤشرات الإلكترونية الجديدة، كما تحتوي على ميزة التحكم في الانزلاقات أو ما يعرف بـ”إيه بي إس” (ABS)، لكن هناك ميزة “غريبة” جديدة، وهي قدرة الدراجة على الاندفاع للأمام بشكل مستقل عندما تترك الفرامل، مثل خاصية “كروز كونترول” (Cruise control)، مما يجعلها نوعا ما تشبه السيارات ذاتية القيادة.

يمكن أن تقوم “دي سي 100” أيضا بمساعدة الراكب عندما يقود الدراجة ببطء في مواقف صعبة كالصعود والهبوط من التلال، حيث يمكنها اكتشاف الزاوية المناسبة من الأرض، مما يتيح المساعدة في بدء زيادة السرعة أو كبحها عند صعود أو هبوط التلال بشكل آلي مناسب لنطاقات الانحدار، مما يمكن أن يساعد في إعادة التوازن التلقائي للمركبة.

ويقول الموقع الرسمي لشركة دافنشي إنه باستخدام تقنية “إي بي إس” (EPS) و”آي إم يو” (IMU) سداسي المحاور ستكون “دي سي 100” قادرة على موازنة نفسها، وهو ما قد يعني القدرة على التوجيه الإلكتروني.

يذكر أن الدراجة النارية ستحتوي على جهاز تحكم عن بعد يدعم التطبيق، مما يعني أنه يمكنك أن تتجهز للركوب ثم تقوم بإرسال إشارة إلى دراجتك عندما تكون جاهزا لتأتي لاصطحابك.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن “دي سي 100” ستتميز ببرامج وتطبيقات مفتوحة المصدر، مما يعني أن المستخدمين ومطوري البرامج المبدعين قد “يطورون ويشاركون ميزات جديدة” للدراجة.

ورغم أن هذه المجموعة من الميزات عالية الأداء والمستقبلية يمكن أن تجعل الدراجة ثورية بالمفهوم الحديث فإن من المهم أيضا تخيل الرعب الذي قد يحصل في حالة قيام شخص غريب بالتحكم في توجيه الدراجة عن طريق برنامج اختراق.