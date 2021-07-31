دراسة: ‏”دلتا” ينتج حملاً فيروسياً مماثلاً لدى الأشخاص ‏المطعمين وغير ‏المطعمين ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 9:49 صباحًا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من “ارتفاع” أعداد الإصابات ‏بفيروس كورونا من سلالة “دلتا” في 15 دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان.‏

في هذا المجال، قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ‏والوقاية منها، يوم الجمعة، إن سلالة “دلتا” من فيروس كورونا تنتج ‏حملا فيروسيا مماثلا لدى الأشخاص المطعمين وغير المطعمين إذا ما ‏أصيبوا بالعدوى‎. ‎

وأظهرت دراسة جديدة للمراكز، أجريت على 469 حالة إصابة بكوفيد -‏‏19 خلال الفترة من 3 إلى 17 يوليو، أن إجمالي 346 حالة، أي نحو ‏‏74 في المئة، نقلوا العدوى على الرغم تطعيمهم بالكامل‎. ‎

وقالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز، إن الدراسة أظهرت أن ‏الإصابة بدلتا أدت إلى ارتفاع مماثل في الحمل الفيروسي لـ(سارس-‏كوف-2) بين الأشخاص المطعمين وغير المطعمين‏‎. ‎

وأوضحت “يشير الحمل الفيروسي المرتفع إلى زيادة خطر انتقال ‏العدوى، ما أثار مخاوف من أنه، على عكس المتغيرات الأخرى، يمكن ‏أن ينقل الأشخاص المطعمون المصابون بدلتا الفيروس‎”. ‎

وأضافت أن هذه النتيجة مثيرة للقلق، واكتشاف محوري أدى إلى توصية ‏المراكز بإعادة إرتداء الكمامات مرة آخرى بالنسبة للأشخاص المطعمون ‏ضد الفيروس‎.‎