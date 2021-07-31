تكنولوجيا: AMD تقدمRadeon RX 6600 XT في 11 من أغسطس بميزة دعم 1080 بيكسل بسعر 379 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة AMD للإعلان عن كرت الشاشة Radeon RX 6600 XT في حدث يعقد في 11 من أغسطس، حيث تقدم هذا الإصدار بميزة تشغيل ألعاب بدقة 1080 بيكسل ومعمارية بمعمارية RDNA 2 وسعر 379 دولار.

ينطلق الإصدار الجديد من كرت الشاشة Radeon RX 6600 XT بمعمارية RDNA 2 وقدرة على دعم تشغيل ألعاب بدقة 1080 بيكسل، مع مستوى تسعير أقل من الإصدارات المميزة في الأسواق.

ويدعم كرت الشاشة الجديد تشغيل ألعاب بدقة 1080 بيكسل، لذا لن تدعم تشغيل ألعاب بدقة 4K، وتأتي RX 6600 XT بعدد 32 وحدة حوسبة، وذاكر عشوائية 8 جيجا بايت رام في GDDR6، بسرعة رئيسية 2359 MHz والتي تصل إلى 2589 MHz مع boost، كما يقدم كرت الشاشة قوة 160W.

وتشير بعض التوقعات إلى أن AMD إتجهت لدعم دقة 1080 بيكسل في كرت الشاشة فقط نتيجة لتقارير شركة IDC البحثية التي أكدت على أن ثلثي شاشات الألعاب تأتي بدقة 1080 بيكسل إلا أن الشاشات ذات معدل التحديث المرتفع تحقق إنتشار سريع أيضاً 20 مرة أكثر.

ومن المقرر أن تدعم كرت الشاشة Radeon RX 6600 XT الأجهزة المقدمة من شركاء AMD مثل ASRock، وAsus و Biostar و Gigabyte و MSI و PowerColor و Sapphire و XFX و Yeston.

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