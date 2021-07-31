شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول روبوت رياضى يجرى مسافة 5 كيلومترات خلال 53 دقيقة (صور وفيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور خبراء من جامعة ولاية أوريجون، أول إنسان آلي ذو قدمين يكمل مسافة خمسة كيلومترات، وذلك في حوالى 53 دقيقة، حيث علم نفسه كيفية الجرى من خلال خوارزمية التعلم المعزز العميق، وقال يش جودسي، طالب جامعي في المختبر الخاص بالجامعة: "التعلم المعزز العميق طريقة قوية في الذكاء الاصطناعي تفتح مهارات مثل الجري والقفز والصعود والنزول على السلالم".

كما أن إجمالي وقت الروبوت Cassie البالغ 53 دقيقة وثلاث ثوانٍ، تضمن حوالي ست دقائق ونصف من عمليات إعادة التعيين بعد توقفين.



روبوت الجرى تعثر Cassie أولاً عندما ارتفعت درجة حرارة جهاز الكمبيوتر الخاص به، وجاء الآخر بعد أن أخذ منعطفًا بسرعة عالية جدًا. يتوقع صانعو الروبوت أن يقوم في النهاية بتسليم الطرود وإدارة مهام المستودعات ومساعدة الناس في منازلهم.



أول روبوت يجرى 5 كيلو

تم تطوير Cassie تحت إشراف أستاذ الروبوتات جوناثان هيرست بمنحة قدرها مليون دولار لمدة 16 شهرًا من وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

قال هيرست، الذي شارك في تأسيس شركة Agility Robotics في عام 2017، والتي تبني مجموعة من الروبوتات المختلفة: "لقد جمع طلاب مختبر الروبوتات الديناميكية في كلية الهندسة بجامعة ولاية أوهايو الخبرة من الميكانيكا الحيوية وأساليب التحكم في الروبوتات الحالية مع أدوات التعلم الآلي الجديدة".

والتقط الفريق اللحظة التاريخية على الكاميرا، بدءًا من إحماء الروبوت عند خط البداية في جامعة ولاية أوريجون في كورفاليس.

أقلع الروبوت، متجهاً في شوارع الحرم الجامعي وخارجه من المدخل الأمامي حيث بدأ في التجول في الأحياء وعلى طول الطريق إلى الريف، وأكمل 5 كيلو على شحنة بطارية واحدة.

يعد هذا أيضًا أول روبوت ذو قدمين يستخدم التعلم الآلي للتحكم في الحركة أثناء الجري أثناء التواجد بالخارج.

يتطلب الجري موازنة ديناميكية، مثل القدرة على الحفاظ على التوازن أثناء تبديل المواضع أو أثناء الحركة، وقد تعلم الروبوت إجراء تعديلات دقيقة لا نهائية للبقاء منتصب أثناء الحركة.