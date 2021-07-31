شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية عمل نسخة احتياطية سحابية من الرسائل على أيفون والان مع تفاصيل الخبر
1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون الخاص بك.
3. في صفحة معرف أبل، اضغط فوق iCloud.
4. في قسم Apps Using iCloud، قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى الرسائل واضغط على المفتاح لتحويله من الرمادي إلى الأخضر.
سيتم الآن نسخ النصوص الخاصة بك احتياطيًا إلى iCloud. فقط تأكد من أن لديك مساحة سحابية كافية، وفكر في شراء المزيد من السعة التخزينية إذا كنت في حاجة إليها.
لعرض رسائلك على iCloud ، يمكنك دائمًا تسجيل الدخول إلى موقع iCloud على الويب باستخدام معرف أبل الخاص بك، أو اتباع الخطوات أدناه لمزامنة رسائلك مع جهاز Mac الخاص بك باستخدام iCloud.
كيفية عمل نسخة احتياطية من الرسائل عن طريق مزامنة أيفون مع جهاز ماك
يمكنك مزامنة أيفون وماك باستخدام iCloud بحيث يمكن لكلا الجهازين إرسال واستقبال الرسائل النصية من رقم هاتفك.
1. على جهاز Mac الخاص بك، افتح تطبيق الرسائل.
2. في شريط الأدوات أعلى الشاشة، اضغط فوق الرسائل وحدد تفضيلات ... في القائمة المنسدلة.
3. في النافذة المنبثقة، اضغط فوق علامة التبويب iMessage في الأعلى، وفي أجهزة ماك القديمة، قد يُطلق عليها اسم الحسابات بدلاً من ذلك.
4. إذا لم تكن قد قمت بتوصيل رسائلك من قبل، فستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام معرف أبل وكلمة المرور.
5. بمجرد تسجيل الدخول، اضغط فوق مربع الاختيار بجوار تمكين هذا الحساب ومربع الاختيار بجوار تمكين الرسائل في iCloud.
6. انتقل إلى علامة التبويب "عام"، واضغط فوق القائمة المنسدلة بجوار "الاحتفاظ بالرسائل"، ويمكنك اختيار الاحتفاظ بالرسائل لمدة 30 يومًا أو سنة واحدة أو إلى الأبد.
7. ثم افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون الخاص بك، وفي صفحة الإعدادات الرئيسية، قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق الرسائل.