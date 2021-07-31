شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية عمل نسخة احتياطية سحابية من الرسائل على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بجميع محادثاتك، أو كنت ترغب فقط في استمرار المحادثات بسلاسة بمجرد حصولك على أيفون، فمن الجيد إجراء نسخ احتياطي لرسائلك على أيفون، وهناك طريقتان سهلتان للقيام بذلك باستخدام iCloud على أيفون وماك، ونقدم لك كيفية عمل هذه النسخة الاحتياطية من الرسائل، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

يمكنك نسخ جميع أنواع البيانات احتياطيًا إلى iCloud، من الصور إلى جهات الاتصال إلى الرسائل، ومرة واحدة على السحابة ، يتم تخزين هذه البيانات بأمان ويمكن الوصول إليها في أي مكان وفي أي وقت.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون الخاص بك.

2. اضغط على اسمك في الجزء العلوي من الشاشة للانتقال إلى صفحة معرف أبل.

3. في صفحة معرف أبل، اضغط فوق iCloud.

4. في قسم Apps Using iCloud، قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى الرسائل واضغط على المفتاح لتحويله من الرمادي إلى الأخضر.

سيتم الآن نسخ النصوص الخاصة بك احتياطيًا إلى iCloud. فقط تأكد من أن لديك مساحة سحابية كافية، وفكر في شراء المزيد من السعة التخزينية إذا كنت في حاجة إليها.

لعرض رسائلك على iCloud ، يمكنك دائمًا تسجيل الدخول إلى موقع iCloud على الويب باستخدام معرف أبل الخاص بك، أو اتباع الخطوات أدناه لمزامنة رسائلك مع جهاز Mac الخاص بك باستخدام iCloud.





كيفية عمل نسخة احتياطية من الرسائل عن طريق مزامنة أيفون مع جهاز ماك

يمكنك مزامنة أيفون وماك باستخدام iCloud بحيث يمكن لكلا الجهازين إرسال واستقبال الرسائل النصية من رقم هاتفك.

1. على جهاز Mac الخاص بك، افتح تطبيق الرسائل.

2. في شريط الأدوات أعلى الشاشة، اضغط فوق الرسائل وحدد تفضيلات ... في القائمة المنسدلة.

3. في النافذة المنبثقة، اضغط فوق علامة التبويب iMessage في الأعلى، وفي أجهزة ماك القديمة، قد يُطلق عليها اسم الحسابات بدلاً من ذلك.

4. إذا لم تكن قد قمت بتوصيل رسائلك من قبل، فستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام معرف أبل وكلمة المرور.

5. بمجرد تسجيل الدخول، اضغط فوق مربع الاختيار بجوار تمكين هذا الحساب ومربع الاختيار بجوار تمكين الرسائل في iCloud.

6. انتقل إلى علامة التبويب "عام"، واضغط فوق القائمة المنسدلة بجوار "الاحتفاظ بالرسائل"، ويمكنك اختيار الاحتفاظ بالرسائل لمدة 30 يومًا أو سنة واحدة أو إلى الأبد.

7. ثم افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون الخاص بك، وفي صفحة الإعدادات الرئيسية، قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق الرسائل.