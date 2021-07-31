أمازون تطلق تحديثاً خاصاً لهواتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 6:53 صباحًا

في خطوة من شركة أمازون لتسهيل عملية استخدام عملائها لمتحدثها الذكي أليكسا، أعلنت الشركة الأمريكية عن تحديث جديد أضافته لأنظمة تشغيل هواتف أبل، IOS.

ووفق موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، أضافت أمازون “رمز” خاص بتطبيق أليكسا الإلكتروني يظهر لمستخدمي أنظمة IOS بالواجهة الأمامية على هواتف آيفون.

ومن خلال الرمز الخاص بتطبيق أليكسا، يمكن الولوج لخاصية اسأل أليكسا ASK ALEXA بشكل مباشر، وهو يتمركز في الشاشة الأمامية لهواتف آيفون.

كما منحت أمازون مستخدمي رمز “اليكسا” المضاف لنظام IOS، تعيين مذكرات إلكترونية بأهم الأحداث المستقبلية التي يرغب المستخدم في تذكيره بها لاحقا.

وعرف عن أنظمة متحدث أمازون أليكسا، تلقيها لتحديثات مستمرة بمعدل شهري تحسن من عملية استخدامها.

العملات الرقمية على رادار “أمازون”

في سياق آخر تفكر عملاقة التجارة الإلكترونية شركة “أمازون”، اعتماد العملات الرقمية في التعامل، في تطور جديد لتعزيز قوة العملات الرقمية في الأسواق.

وتدرس “أمازون دوت كوم” السماح للعملاء باستخدام العملات الرقمية في سداد قيمة مشترياتهم، في تطور يعزز حضور العملات الرقمية في الأسواق.

وقالت شركة أمازون، في بيان: “الابتكار في مجال العملات المشفرة يلهمنا، ونحن ندرس كيف سينعكس هذا الابتكار على أمازون”.

وتابعت: “نؤمن بأن المستقبل يدور حول التكنولوجيات الجديدة التي تتيح وسائل دفع أحدث، وأسرع، وأقل تكلفة ونحن نأمل في أن نوفر لعملاء أمازون هذا المستقبل في أقرب وقت ممكن”.