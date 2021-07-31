كل ما تريد معرفته عن هاتف nokia xr20 “العسكري”

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

تقترب شركة نوكيا من إطلاق هاتفها الجديد فائق الجودة nokia xr20، في محاولة لاستعادة أمجادها في أسواق الهواتف.

ووفقا لموقع “aitnews”، يعرف هاتف nokia xr20 بأنه هاتف ذكي من الدرجة العسكرية مصمم لتحمل الظروف البيئية الشديدة.

ويرصد هذا التقرير أبرز معلومات عن هاتف نوكيا الجديد nokia xr20:

1 ـ هاتف نوكيا XR20 هو الجهاز الأكثر متانة الذي تم إنشاؤه حتى الآن.

2 ـ يأتي هاتف نوكيا XR20 بشاشة Gorilla Glass Victus القوية بقياس 6.67 بوصة، يمكنها مقاومة التلف الناتج عن الخدوش والسقوط من نحو 1.8 متر.

3 ـ هاتف نوكيا الجديد يمكن غمره في الماء لمدة تصل إلى ساعة، وتحمل درجات حرارة قصوى وفقًا لمعيار MIL-STD 810H.

4 ـ يدعم الهاتف الذكي الجديد من شبكات الجيل الخامس 5G الفائقة السرعة.

5 ـ هاتف نوكيا XR20 يحتوي على كاميرا رئيسية مزدوجة العدسة بدقة 48 ميجابكسل و13 ميجابكسل.

6 ـ يأتي هاتف نوكيا XR20 بلونين هما الأسود والأزرق

7 ـ الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 480 مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من السعة التخزينية.

8 ـ يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4630 ميلي أمبير ويدعم الشحن اللاسلكي Qi.

9 ـ تقدم نوكبا في هاتفها الجديد 4 سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية و3 سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد.

10 ـ يبدأ سعر الهاتف من 399 إسترليني في المملكة المتحدة و549.99 دولار في الولايات المتحدة، ويبغ سعر هاتف Nokia XR20 في مصر نحو 8637 جنيها.