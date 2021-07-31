شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 حيل لـ Microsoft Word لزيادة إنتاجيتك .. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت طالبًا أو مدرسًا أو محترفًا عاملاً أو حتى شخصًا بدون وظيفة، فيجب أن تكون قد استخدمت Microsoft Word مرة واحدة على الأقل فى حياتك كلها، ومنذ أن بدأ الوباء وانتقلت معظم الدراسات والعمل إلى المنازل، لا بد أنك كنت تستخدمه كثيرًا.

وبينما يشعر الكثيرون بالراحة عند العمل على Microsoft Word، قد يعرف البعض النصائح والحيل التى يمكن أن تساعدك على زيادة إنتاجيتك، و ستساعدك هذه المقالة على تحسين استخدام Microsoft Word.

ملحوظة:

زر Ctrl لمستخدمى الكمبيوتر الشخصي

زر Cmd لمستخدمى Mac

إضافة ارتباط تشعبى " hyperlink " إلى كلمة أو جملة معينة:

1. انسخ "الهايبر لينك" الذى تريد إضافته إلى المستند الخاص بك.

2. قم بتمييز الكلمة أو الجملة التى تريد إضافة الارتباط إليها.

3. اضغط على Ctrl + K لإظهار إعدادات تعديل الارتباط التشعبي.

4. اكتب Ctrl + V ثم اضغط على موافق للصق عنوان URL.

تغيير تباعد الأسطر

1. اجلب المؤشر فى أى مكان فى الفقرة.

2. اضغط على Ctrl + 2 لمضاعفة المسافة بين فقرتك.

3. اضغط على Ctrl + 1 للمسافة المفردة فى فقرتك.

4. اضغط على Ctrl + 5 لإعطاء مسافة ونصف إلى فقرتك.

تغيير الكتابة بالأحرف الكبيرة للمستند الخاص بك

1. قم بتمييز النص الذى تريد تغيير الأحرف الكبيرة منه.

2. ابحث عن الزر “A a” فى علامة التبويب "الصفحة الرئيسية".

3. اختر خيار الكتابة بالأحرف الكبيرة الذى تريده.

تخصيص التصحيح التلقائي

1. افتح ملف.

2. انقر فوق خيارات.

3. انقر فوق التدقيق.

4. انقر فوق خيارات التصحيح التلقائي.

5. قم بإنشاء قواعد التصحيح التلقائى الخاصة بك.

نقل النص داخل المستند

1. قم بتمييز النص الذى تريد نقله.

2. اضغط F2 على لوحة المفاتيح.

3. ضع المؤشر فى المكان الذى تريد نقل النص إليه.

4. اضغط دخول.