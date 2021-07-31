شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح نسخة Edge 92 الآن لمستخدمى نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ستة أسابيع من إطلاق Edge 92 لمستخدمى Canary، أصدرت مايكروسوفت الآن Edge 92 إلى متجر Google Play، حيث يجلب التحديث قاعدة التعليمات البرمجية الموحدة إلى أندرويد، مما يعنى أنه سيكون من الأسهل على مايكروسوفت الحفاظ على النظام الأساسى فى مكان مغلق مع سطح المكتب فيما يتعلق بالميزات.

ويجلب التحديث التحسينات التالية:

- ميزة لقطة الشاشة: يمكنك الآن التقاط لقطة شاشة ومشاركتها عبر عنصر المشاركة فى القائمة.

- إرسال الصفحات إلى الأجهزة: يمكنك إرسال صفحات من Edge على أندرويد إلى أجهزة أخرى. يحل هذا محل ميزة المتابعة على جهاز الكمبيوتر.

- تحسينات المزامنة: تتيح لك Edge لنظام أندرويد الآن مزامنة كلمات المرور وفتح علامات التبويب والمحفوظات والمفضلة والمجموعات عبر الأجهزة

- مانع الإعلانات المدمج: يتضمن Edge الآن Ad- block Plus. هذا يحتاج إلى تمكين فى الإعدادات.

- الترجمة: يتضمن Edge الآن Microsoft Translator.

- كوبونات التسوق: تم تضمين ميزة قسيمة Microsoft الآن.