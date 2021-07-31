شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة أداة "Ask Alexa" على شاشة أيفون الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أمازون مؤخرًا الميزة التى طال انتظارها مع آخر تحديث لها والذى يسمح لمستخدمى أيفون بإضافة عنصر واجهة مستخدم "Ask Alexa" إلى الشاشة الرئيسية لجهاز أيفون الخاص بهم، حيث يساعد هذا المستخدمين على التحدث إلى Alexa بنقرة واحدة فقط والتى يمكن استخدامها لطلب أشياء من Amazon أو لأشياء أخرى مثل طلب آخر الأخبار والطقس والنكات وغير ذلك الكثير.

وقد كانت إحدى أكبر ميزات تحديث iOS 14 هى أنه يمكن للمستخدمين إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشاتهم الرئيسية، وإليك كيفية إضافة عنصر واجهة مستخدم "Ask Alexa" إلى شاشتك الرئيسية:

المتطلبات الأساسية:

- تأكد من أن جهاز أيفون الخاص بك يعمل بنظام iOS 14 أو إصدارات أحدث من iOS.

- لديك معرف أمازون.

1. قم بتنزيل تطبيق Amazon Alexa من متجر التطبيقات.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Amazon الخاص بك فى تطبيق Alexa.

3. درب Alexa بصوتك إذا لم تكن قد فعلت ذلك على أى جهاز آخر مثل Amazon Echo.

4. انتقل إلى الشاشة الرئيسية لجهاز أيفون الخاص بك واضغط طويلاً على الشاشة حتى ترى التطبيقات تهتز.

5. اضغط على أيقونة زائد فى أعلى يمين شاشتك الرئيسية.

6. حدد موقع عنصر واجهة Amazon Alexa واضغط عليه.

7. اضغط على "إضافة القطعة".

8. ستتم إضافة عنصر واجهة المستخدم "Ask Alexa" إلى شاشتك الرئيسية.