شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPad هو الجهاز اللوحي الأكثر مبيعًا في العالم.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظت أبل بمكانتها كشركة رائدة عالميًا في سوق الأجهزة اللوحية في نهاية الربع الثاني من عام 2021، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Canalys، وبحسب التقرير، باعت شركة آبل 14.2 مليون جهاز iPad على مستوى العالم، وبلغت حصة الشركة في نهاية الربع الثالث 36.3٪.

وكان عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كوبرتينو مقراً له في حالة نجاح عندما يتعلق الأمر بإطلاق طرازات iPad، فمنذ مارس 2020 - في الوقت الذي ضرب العالم فيه الوباء - أطلقت أبل أربع طرازات جديدة، وهي تشمل جهازي iPad Pro، وiPad Air وطراز iPad "عادي".

ولم يتطرق تقرير Canalys إلى طرازات iPad التي أدت إلى ارتفاع إجمالي مبيعات الشركة لكنه كشف بشكل عام عن تصدر أجهزة أيباد للسوق.

وقال هيماني موكا، محلل أبحاث كاناليس: "لقد وضع سوق الأجهزة اللوحية حقًا كل التوقعات في زوال بطيء"، وأضاف موكا: "لقد شهدنا الآن الربع الخامس على التوالي من النمو على أساس سنوي، ولدى الصناعة العديد من الأسباب للتفاؤل بالمستقبل".