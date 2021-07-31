شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn سيسمح لمعظم الموظفين بالعمل عن بُعد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تويلا هانسون، كبير مسؤولى الموظفين، إن موقع لينكد إن سيسمح لمعظم الموظفين باختيار العمل عن بعد بدوام كامل مع إعادة فتح المكاتب تدريجياً، حيث أن هذه السياسة الجديدة من موقع الشبكات الاجتماعية الاحترافى التابع لشركة Microsoft هى انعكاس للإشارة الأولية للشركة فى أكتوبر الماضى والتى تشير إلى أنه من المتوقع أن يعمل الموظفون من مكتب بنسبة 50 ٪ من الوقت، عندما يتم رفع قيود جائحة COVID- 19.

ولعل السياسة المحدثة، التى توفر للموظفين المرونة للعمل عن بعد بدوام كامل أو العمل فى مكتب بدوام جزئي، ستنطبق على القوى العاملة العالمية فى LinkedIn التى تضم أكثر من 16000 موظف، وقال هانسون فى مقابلة معه قبل الإعلان: "نتوقع أننا سنرى بالتأكيد موظفين عن بُعد أكثر مما رأيناه قبل الوباء"، مضيفًا أن بعض الوظائف ستتطلب عملًا داخل المكتب.

وقال هانسون إن LinkedIn لا تطلب حاليًا تلقيح الموظفين ضد COVID- 19 للعودة إلى المكتب، على عكس شركات التكنولوجيا مثل فيس بوك وجوجل التى استجابت لارتفاع حالات COVID- 19 الأمريكية من خلال طلب لقطات.

وقال جريج سنابر، مدير اتصالات الشركة، إن موظفى LinkedIn الذين ينقلون مواقعهم يمكنهم رؤية رواتبهم معدلة بناءً على السوق المحلى الذى يقيمون فيه، فيما كانت صناعة التكنولوجيا من بين أولى الشركات التى سمحت للموظفين بالعمل من المنزل عندما ضرب COVID- 19 الولايات المتحدة العام الماضي. لكن مدى تبنى شركات التكنولوجيا للعمل الدائم عن بُعد يتباين الآن.

ويتناقض انفتاح LinkedIn على العمل عن بُعد مع المواقف المتشددة نسبيًا لبعض عمالقة التكنولوجيا فى وادى السيليكون عند العودة إلى المكتب، وقد أعلنت شركة أبل أنها ستطلب من معظم الموظفين العمل من المكتب ثلاثة أيام فى الأسبوع بدءًا من أكتوبر، بينما تتوقع شركة جوجل عودة 60٪ من قوتها العاملة العالمية إلى المكتب بدوام جزئى على الأقل.