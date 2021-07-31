حدث مفاجئ يفشل اختبار تيسلا لبناء أكبر بطاريات لتخزين الطاقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

شب حريق في مصنع لبطاريات (Tesla Megapack) في أستراليا يوم الجمعة في أثناء الاختبار، حسبما قالت سلطات مكافحة الحرائق عند إصدار تحذير من الدخان السام، في ما يبدو انتكاسة لأحد أكبر مشاريع تخزين الطاقة في العالم، حسبما نقل موقع “فوربس”.

وقد أكدت شركة الطاقة المتجددة الفرنسية العملاقة (Neoen)، التي تدير الموقع، أن الحريق اندلع صباح يوم الجمعة أثناء تجربة أولية لمشروع (Victorian Big Battery)، أحد أكبر البطاريات في العالم.

فيما أعلنت السلطات المحلية لاحقا، أنه تم إخلاء المصنع بسرعة ولم يتسبب الحادث بإصابات.

وتعمل كل من (Neoen) وتيسلا مع خدمات الطوارئ لمعالجة الوضع، حسبما ذكرت رويترز.

أشارت (Neoen) أيضًا إلى أن موقع البطاريات قد تم فصله عن بقية الشبكة، ما يعني أن الحادث لن يكون له تأثير على إمدادات الطاقة في المنطقة.

وقالت سلطات الإنقاذ في ولاية فيكتوريا إن أطقم العمل التي ترتدي أجهزة التنفس تعمل على وقف الحريق.

ووفقًا لصحيفة (Sydney Morning Herald)، أصدرت خدمات الطوارئ تحذيرًا من الدخان السام في المناطق المجاورة وطُلب من السكان الانتقال إلى منازلهم وإغلاق نوافذهم وفتحات التهوية الأخرى.

أما في حالة طرحها في الأسواق، ستصبح (Victoria Big Battery Megapack) واحدة من أكبر البطاريات في العالم. تم تصميم البطارية لتوفر 300 ميغاواط من الطاقة القصوى للشبكة ويمكنها تخزين ما يصل إلى 450 ميغاواط في الساعة من الطاقة في أي وقت.

وفقًا للموقع الإلكتروني للمشروع، يمكن للطاقة المخزنة في البطارية الواحدة تشغيل مليون منزل لمدة نصف ساعة. البطارية العملاقة أكبر بثلاث مرات من مشروع بطارية تسلا 100 ميغاواط الذي تم إنشاؤه في جنوب أستراليا في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، تم تكبيرها لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقة.

ستمتلك شركة (Neoen) مشروع البطاريات وستديره وستدفع الشركة تكاليف بنائه وصيانته. سيتحمل المستهلكون تكاليف تشغيل البطارية كجزء من فواتير الطاقة الخاصة بهم. وفقًا للصحيفة، فقد تعرض هذا الترتيب لانتقادات من قبل ممثلي الصناعة لافتقاره إلى تقييم مستقل لتكاليفه وفوائده إلى جانب عدم وضوح كيفية مشاركته في سوق الطاقة في المنطقة.