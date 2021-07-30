شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Windows 11 يحتوى الآن على أول إصدار تجريبى له.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Microsoft الإصدار التجريبى الأول من Windows 11 ، وهو متاح لأولئك المسجلين فى برنامج Windows Insider الخاص بها حتى اليوم، وفقا لموقع " THE VEREGE " وكان الوصول إلى Windows 11 يعنى تثبيت معاينة Dev ، والتى تقول Microsoft إنها مخصصة "للمستخدمين ذوى التقنية العالية" نظرًا لأنها تتمتع بـ "حواف خشنة". وفقًا لـ Microsoft ، ويعد الإصدار التجريبى أقل تقلبًا ، حيث يتم التحقق من صحة البنيات بواسطة Microsoft (على الرغم من أنه لا يزال من المحتمل أن يكون شيئًا ما سترغب فى تثبيته على جهاز اختبار أو قسم ثان).

وأضاف الموقع، وبالطبع لتثبيت الإصدار التجريبى ، ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر متوافق ، ومن المعروف أن معرفة ما إذا كان جهازك سيعمل مع الإصدار التالى من Windows أمر صعب التحديد ، ولكن مقالة Microsoft حول التحضير لإصدارات Insider توجه الأشخاص إلى صفحة متطلبات النظام الخاصة بها ، وقالت الشركة إنها ستولي اهتمامًا وثيقًا لمدى جودة عمل معالجات Intel و AMD Zen 1 من الجيل السابع خلال فترة الاختبار ، ولذلك من الممكن السماح لهذه الأنظمة بتشغيل الإصدار التجريبي ولكن ليس الإصدار النهائى.

ويعد الإصدار التجريبى أيضا أخبارا جيدة لأولئك من الذين قاموا بتثبيت معاينة Dev للحصول على Windows 11 فى أقرب وقت ممكن ، ولكن لا داعي لأن يكونوا فى حالة نزيف، ويمكنك التبديل إلى القناة التجريبية بالانتقال إلى الإعداداتWindows Update> برنامج Windows Insider ، ثم النقر فوق اختر إعدادات Insider.

وأوضح الموقع، أنه عادة ما يتطلب التبديل من Dev إلى Beta إعادة تثبيت كاملة لنظام التشغيل ، ولكن وفقًا لحساب Windows Insider Twitter ، سيكون من الممكن تنفيذه في مكانه "لفترة قصيرة من الوقت". ربما يكون من الأفضل القفز على ذلك بأسرع ما يمكن إذا لم تكن بحاجة إلى البقاء على قناة Dev. لقد اختبرت ذلك بنفسي ، والتحول إلى قناة بيتا لم يتطلب سوى إعادة تشغيل سريعة - وهو ثمن ضئيل يجب دفعه مقابل ما نأمل أن يكون أكثر سلاسة في الإبحار حتى الإصدار الفعلي.

بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون Windows 10 ، لكنهم مغامرون بما يكفي للانضمام إلى الإصدار التجريبي ، يمكنك التسجيل في برنامج Microsoft التجريبي هنا. بالطبع ، بينما تقول Microsoft أن إصدارات Beta Channel أكثر استقرارًا من إصدارات Dev Channel ، إلا أنها لا تزال تجريبية، من المحتمل أن تكون هناك أخطاء وأعطال وميزات مفقودة - لدى Microsoft قائمة كاملة بالمشكلات الحالية في منشور المدونة الخاص بها ، والذي يشير أيضًا إلى أن ميزة Teams Chat المتوفرة للبعض فى قناة Dev ليست متاحة حاليًا لمستخدمى الإصدار التجريبى بعد.