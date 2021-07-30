شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة لطوكيو من الفضاء خلال الألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020، فإن عاصمة اليابان مهيأة للاحتفال بروح الألعاب، وعلى الرغم من كونها أول دورة أولمبية بدون أى متفرج، تمكنت طوكيو من التألق من الفضاء، حيث نشرت وكالة ناسا مؤخرًا صورة جميلة على انستجرام تظهر طوكيو خلال الليل، وقد تم التقاط الصورة من محطة الفضاء الدولية (ISS) بواسطة رائد فضاء ناسا شين كيمبراه.

وقد كانت هذه الصورة سريعة الانتشار مع أكثر من707 ألف إعجاب وأكثر من 2000 تعليق فى غضون يوم واحد، فيما سأل أحد المستخدمين الفضوليين وكالة ناسا عن المسافة التى تم التقاطها من الأرض، فأجابت ناسا، "تدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض على ارتفاع متوسط ​​يبلغ حوالي 250 ميلاً".

كما ردت ناسا على مستخدم آخر عندما سئل "ما هى الرياضة المفضلة لدى ناسا؟"، قالت ناسا، "نحن نحب السير فى الفضاء بشكل جيد، ويمكن لرواد فضاء ناسا حرق ما بين 1500 و2500 سعرة حرارية بين وقت التحضير والسير فى الفضاء لمدة 6.5 ساعة، لذلك يحصلون دائمًا على ميدالية منا ".