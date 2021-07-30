تكنولوجيا: نجاح التحام وحدة مختبر الفضاء "ناؤوكا" بالمحطة الفضائية الدولية

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القاهرة - سامية سيد - نجحت وحدة مختبر الفضاء "ناؤوكا" في الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، وكانت الوحدة قد واجهت مشكلة في أن جزءا من الوقود لم يعد صالحاً بعد حالة الطوارئ التي وقعت خلال رحلتها إلى المحطة الفضائية الدولية، وعليه اختلط جزء من الوقود في وحدة المحركات لدى وحدة المختبر، وأصبح لديها محاولة وحيدة فقط للالتحام.

وفقا لما ذكره موقع "RT"، إذا لم تنجح وحدة المختبر في الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية بالمحاولة الأولى، كانت كمية الوقود المتبقية للقيام بمحاولة ثانية ستنتهى ولم تكفى.

فيما استمرت وحدة المحركات في تعديل مدار "ناؤوكا" وإيصالها إلى المحطة الفضائية الدولية، واختبرت جميع نظم الالتحام الاوتوماتيكية واليدوية المسؤولة عن الاقتراب والالتحام بالمحطة.