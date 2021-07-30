746 مليون يورو غرامة أوروبية على أمازون.. فما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

فرضت هيئة حماية البيانات في لوكسمبورغ (CNPD) غرامة قدرها 746 مليون يورو أي ما يعادل “884” مليون دولار تقريباً، على شركة أمازون لعدم امتثالها لقواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لأحدث بيانات الشركة، حسبما نقلت صحيفة بولتيكو.

وفقًا للبيان، تم اتخاذ القرار في 16 يوليو ، وقضت الجهة التنظيمية بأن “معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تمتثل للوائح حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي”.

وقالت الشركة في التسجيل “نعتقد أن قرار CNPD لا أساس له ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بقوة في هذا الشأن”.

ورداً على سؤال حول الحكم ، قال متحدث باسم أمازون: “نحن نعارض بشدة حكم CNPD ، ونعتزم الاستئناف. القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء يعتمد على تفسيرات غير موضوعية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي ، والغرامة المقترحة لا يتناسب تمامًا مع هذا التفسير”.

تطلب سلطة حماية البيانات أيضًا “مراجعات الممارسة” ، والتي لم يتم تفصيلها في المستند.

الغرامة أعلى مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.