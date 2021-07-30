شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تعطلت منصة "سناب شات" عند الكثير من المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه Snapchat مشكلة كبيرة اعتبارًا من مساء أمس الخميس ، حيث أبلغ أكثر من 125000 مستخدم عن مشكلات فى Downdetect وحاولت تسجيل الدخول إلى التطبيق على جهاز iPhone 12 Mini ، والآن يتعطل التطبيق فى كل مرة أحاول فيها فتح التطبيق ولم يتمكن اثنان من موظفي Verge الآخرين من فتح التطبيق أيضًا.

وأقر Snap وفقا لموقع " THE VEREGE" بوجود مشكلة فى تغريدة فى الساعة 6:51 مساءً بالتوقيت الشرقى، وقالت الشركة من حساب دعم Snapchat "نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي Snapchat من تسجيل الدخول" وقالت "انتظر قليلاً ، نحن نبحث فى الأمر ونعمل على إصلاحه!".

ويأتى هذا الانقطاع فى أعقاب خطأ سيئ من يونيو حيث يتعطل إصدار من تطبيق iOS Snapchat عند الإطلاق ، وتم إصلاح هذا الخطأ فى النهاية فى تحديث تم إصداره بعد فترة وجيزة.

كما هو الحال دائمًا ، أوصي بشدة باتباع التعليمات التى ينشرها الأشخاص على Twitter ويجب أن يقضوا وقتا ممتعًا حتى يتم إصلاح Snapchat.