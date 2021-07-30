علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لهذه الأسباب تعطلت منصة "سناب شات" عند الكثير من المستخدمين

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القاهرة - سامية سيد - واجه Snapchat مشكلة كبيرة اعتبارًا من مساء أمس الخميس ، حيث أبلغ أكثر من 125000 مستخدم عن مشكلات فى  Downdetect وحاولت تسجيل الدخول إلى التطبيق على جهاز iPhone 12 Mini ، والآن يتعطل التطبيق فى كل مرة أحاول فيها فتح التطبيق ولم يتمكن اثنان من موظفي Verge الآخرين من فتح التطبيق أيضًا.

 

وأقر Snap وفقا لموقع " THE VEREGE" بوجود مشكلة فى تغريدة فى الساعة 6:51 مساءً بالتوقيت الشرقى، وقالت الشركة من حساب دعم Snapchat  "نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي Snapchat من تسجيل الدخول" وقالت "انتظر قليلاً ، نحن نبحث فى الأمر ونعمل على إصلاحه!".

 

ويأتى هذا الانقطاع فى أعقاب خطأ سيئ من يونيو حيث يتعطل إصدار من تطبيق iOS Snapchat عند الإطلاق ، وتم إصلاح هذا الخطأ فى النهاية فى تحديث تم إصداره بعد فترة وجيزة.

 

كما هو الحال دائمًا ، أوصي بشدة باتباع التعليمات التى ينشرها الأشخاص على Twitter ويجب أن يقضوا وقتا ممتعًا حتى يتم إصلاح Snapchat.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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