شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات .. القصة الكاملة لعطل تطبيق التواصل الشبابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى تطبيق "سناب شات" من خلل عام، حيث عانى العديد من المستخدمين مساء أمس من مشاكل فنية الأمر الذى أدى إلى حالة من الجدل، فيما أكدت الشركة أنها على علم بالمشكلة، مشيرة إلى أنها تعمل على إصلاح هذا الخلل، لكن إصلاحه يتطلب الوقت، ووعدت بإصلاح الخلل على وجه السرعة، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن الازمة كما يلى:

- بدأ مستخدمى المنصة فى المعاناة من المشكلة اعتبارا من مساء الخميس.

- أبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم عن مشكلات.

- أقرت الشركة المطورة للتطبيق بوجود مشكلة فى حدود الساعة 6:51 مساء الخميس

- أكد بعض المستخدمين أنهم يعانون من تعطل التطبيق عند محاولة فتحه، فيما أبلغ آخرون من عدم إمكانية تسجيل الدخول.

- قالت الشركة عبر حساب الدعم التابع لها: "نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمى Snapchat من تسجيل الدخول"، "انتظر قليلا، نحن نبحث فى الأمر ونعمل على إصلاحه!"

- هذه هى المرة الثانية التى يتعطل فيها التطبيق، خلال ما يقرب من شهر، حيث تعطل "سناب شات" فى يونيو الماضي.