هل استهدف “بيغاسوس” وزير المال الفرنسي؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

بعدما أوفدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء الأربعاء، مسؤولين من شعبة مراقبة الصادرات الأمنية إلى مقر شركة “NSO من أجل إجراء فحص حول التحقيق الصحفي الدولي، الذي أشار إلى أن برمجية الشركة، المعروفة باسم “بيغاسوس”، قد استخدمت من قبل دول وأنظمة حكم عدة حول العالم، من أجل التجسس على صحفيين ومعارضين وحقوقيين وقادة عدد من الدول، فتحت فرنسا، اليوم الجمعة، تحقيقاً فيما إذا كان هاتف وزير المال الفرنسي، برونو لو مير، أصيب ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن لو مير، بأن بلاده في مرحلة التحقيق، وهو ما يشمل هاتفه الشخصي، رافضا الخوض في تفاصيل التحقيق، بحسب وكالة

من جانبها، نفت إسرائيل لفرنسا تجسس إحدى شركاتها العاملة في مجال التكنولوجيا “NSO”على هاتف الرئيس، إيمانويل ماكرون، وذلك ضمن قضية، ذكرت تقارير صحفية أنها شهدت التجسس على شخصيات دولية.

وقالت “القناة 13” الإسرائيلية إن وزير الدفاع بيني غانتس أكد لنظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، خلال زيارته لباريس، الأربعاء الماضي، أن شركة “إن إس أو” لم تخترق هاتف الرئيس ماكرون أو أي هاتف لأعضاء البرلمان الفرنسي”.

وأثارت قضية برنامج التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول العالم بواسطة برنامح “بيغاسوس” الإسرائيلي ضجة اعلامية كبيرة، حيث كشفت تحقيقات صحفية أنه تم اختراق نحو 50 ألف هاتف شخصي من بينها هواتف صحفيين وسياسيين ورؤساء وملوك حول العالم.