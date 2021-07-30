شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اندلاع حريق فى وحدة Tesla Megapack بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سلطات الإطفاء، إن حريقًا اندلع فى وحدة بطاريات Tesla Inc Megapack فى أستراليا اليوم الجمعة أثناء اختبار أحد أكبر مشاريع تخزين الطاقة فى العالم، والتى تديرها شركة Neoen SA الفرنسية.

وأكدت السلطات، أن الحريق اندلع خلال تجربة أولية لمشروع الطاقة البارز المعروف باسم Victorian Big Battery بالقرب من ملبورن صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه لم يصب أحد بأذى وتم إخلاء المنشأة، وقال لويس دى سامبوشى العضو المنتدب لشركة Neoen فى بيان: "تعمل Neoen وTesla بشكل وثيق مع خدمات الطوارئ فى الموقع لإدارة الوضع".

وأضاف دى سامبوشى أن الموقع تم فصله عن الشبكة و "لن يكون هناك أى تأثير على إمدادات الكهرباء"، ولم يذكر البيان سبب الحريق، فيما قالت منظمة Fire Rescue Victoria إن أطقمًا مزودة بأجهزة تنفس تعمل على وقف انتشار الحريق من البطارية التى يبلغ وزنها 13 طناً إلى البطاريات القريبة فى الموقع.

وأضافت أن ضابطا علميا فى إدارة الإطفاء يقوم بمراقبة الغلاف الجوي، على الرغم من أنها قالت إنه لا يوجد تهديد على المجتمع، وبينما لم يتم الكشف عن التكلفة الإجمالية للمشروع، لكن Neoen فازت بـ 160 مليون دولار أسترالى (118 مليون دولار) فى شكل تمويل رخيص من الحكومة الأسترالية فى وقت سابق من هذا العام للمساعدة فى تمويل البطارية الكبيرة المصممة لإنتاج 450 ميغاواط ساعة من الكهرباء.

وقدمت Tesla تقنية Megapack الخاصة بها للمشروع، والذى من المقرر أن يبدأ التشغيل فى الوقت المناسب للصيف الأسترالي، الذى يبدأ فى ديسمبر.