«فيس بوك» تعلن عن طرحها نظارة «راي بان» ذكية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شركة "فيس بوك"، أمس الخميس، عن جهازها القادم الذي ستطرحه في الأسواق.

وأعلن المدير التنفيذي لـ"فيس بوك"، مارك زوكربرج، أن الشركة ستطرح أول نظارات ذكية من شركة "راي بان"، بحسب ما ذكر موقع "ذا فيرج".

وقا زوكربرج، في مكالمة بشأن أرباح شركته الأسبوع الحالي، إنه "بالنظر إلى المستقبل هنا، سيكون إصدار المنتج التالي هو إطلاق أول نظارات ذكية لنا من شركة "راي بان"، وذلك بالتعاون مع شركة "إكسيلور لاكسوتيكا".

وأشار زوكربرج إلى أن النظارات الذكية "تتمتع بعامل شكلها المميز، وتتيح لك القيام ببعض الأمور الرائعة".

ولم يحدد الدير التنفيذي لفيس بوك أبرز ميزات النظارة، سواء كان ذلك إجراء مكالمات صوتية من خلالها أو أنها تساعد في الوصول إلى مساعد ذكي.

وفي وقت سابق، أكدت "فيس بوك" أن نظاراتها الذكية لن تحتوي على شاشة مدمجة، ولا يتم تصنيفها كجهاز واقع معزز.

جدير بالذكر أن نظارات الواقع المعزز تعد جزءاً أساسياً من خطط شركة "فيس بوك" الجديدة لبناء "Metaverse"، وهي منصة تقنية متعددة الوسائط من المفترض أن تمزج بين المساحات الافتراضية والمادية، وتستخدم للتسوق والعمل والتواصل الاجتماعي.