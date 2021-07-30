شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بسيطة تتغلب بها على المتسللين عند محاولة سرقة بياناتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبراء، أن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية هاتفك الذكي من المتسللين هو أيضًا أمر من أسهل الأشياء، فقط قم بإيقاف تشغيله ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، فإن إعادة تشغيل هاتفك بانتظام لن يمنع مجرمي الإنترنت أو شركات التجسس من الوصول بالكامل إلى بياناتك الخاصة، ولكن يمكن أن يعيق طرقهم بشكل كبير عند سرقة البيانات من هاتفك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال نيل زيرنج، المدير الفني لمديرية الأمن السيبراني في وكالة الأمن القومي الأمريكية: "هذا كله يتعلق بفرض عوائق على هذه الجهات الخبيثة".

وأصدرت وكالة الأمن القومي (NSA) دليل أفضل الممارسات لأمان الأجهزة المحمولة وأوصت بإعادة تشغيل هاتفك أسبوعيًا كدفاع ضد القرصنة.

وقال السناتور أنجوس كينج، عضو لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إن إعادة تشغيل هاتفه أصبح الآن جزءًا منتظمًا من روتينه.

وأضاف كينج، "هواتفنا دائمًا في متناول اليد، ونادراً ما يتم إيقافها وتحتوي على مخازن ضخمة من البيانات الشخصية والحساسة".

قال باتريك واردل، خبير أمني وباحث سابق في وكالة الأمن القومي: "أعتقد دائمًا أن الهواتف هي روحنا الرقمية".

وأصبحت الهواتف أهدافًا رئيسية للمتسللين الذين يتطلعون إلى انتزاع الرسائل النصية الحساسة ومعلومات الاتصال والصور، لتتبع مواقع المستخدمين وحتى تشغيل الفيديو والميكروفونات سراً.

يوجد حاليًا سوق قوي لأدوات القرصنة التي يمكن أن تقتحم الهواتف، وحتى أجهزة iPhone، التي تم الترويج لأمنها المحسن، ليست محصنة، وبالإضافة إلى ذلك، انتشرت شركات الهاكر مقابل أجر التي تبيع خدمات اختراق الأجهزة المحمولة للحكومات ووكالات إنفاذ القانون في السنوات الأخيرة.