شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية نشر أو تضمين مقاطع فيديو فى التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تسجيل فيديو بنفسك وأنت تشارك رسالة طويلة على تويتر، وتغرد على الفيديو بقليل من النص، مما يزيد بشكل فعال من كمية المحتوى الذي تشاركه، وكذلك يمكنك أيضًا تضمين مقاطع الفيديو مباشرةً من منصات مثل يوتيوب في تغريدة ببساطة، وإليك كيفية القيام بذلك كله وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية نشر مقاطع الفيديو على تويتر من جهاز الكمبيوتر

1. انتقل إلى موقع تويتر وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط فوق مربع النص بجانب صورة ملفك الشخصي لإنشاء تغريدة جديدة.

3. في الجزء السفلي الأيسر من نافذة التغريدة، اضغط على أيقونة الوسائط التي تبدو كزوج من الجبال.

4. في النافذة المنبثقة، حدد الفيديو الذي ترغب في تحميله من جهازك.

5. أضف أي نص تريد تغرده بالفيديو، واضغط على تغريد.



كيفية نشر مقاطع الفيديو على تويتر من جهازك المحمول كيفية نشر مقاطع الفيديو على تويتر من جهازك المحمول 1. افتح تطبيق تويتر للهاتف على جهاز iPhone أو iPad أو Android وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط على أيقونة الريشة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة لكتابة تغريدة.

3. في الصفحة التالية، اضغط على أيقونة الوسائط، التي تبدو كزوج من الجبال، في أسفل يسار نافذة النص.

4. تسجيل مقطع فيديو أو تحديد واحد من هاتفك، قد تحتاج إلى تمكين وصول Twitter إلى الكاميرا أو تطبيق الصور، وهو ما يمكنك القيام به عبر علامة التبويب Twitter في الصفحة الرئيسية لتطبيق الإعدادات بهاتفك.

5. أضف نصًا، ثم اضغط على تغريد.



كيفية تضمين مقاطع الفيديو في تغريدة كيفية تضمين مقاطع الفيديو في تغريدة 1. انسخ والصق عنوان URL للفيديو من النظام الأساسي الذي يستضيف الفيديو، مثل يوتيوب.

2. الصق عنوان URL في تغريدة، شاهد عدد الأحرف المسموح به، لأن الارتباط غير المكتمل لن يعمل، ويجب أن ترى معاينة الفيديو المضمنة تظهر في مربع نص التغريدة.

3. أضف نصًا كما تريد، ثم اضغط على تغريد.