شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تفرض قيودا جديدة على المحتوى الجنسى بمتجر بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفرض شركة جوجل قيود جديدة على المحتوى الجنسي بمتجر تطبيقات بلاى، حيث تم حظر ما تسميه "العلاقات الجنسية مقابل المال لتطبيقات "sugar daddy" اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2021 وفقا لما نقله موقع Engadget.

وظهر مصطلح "sugar daddy" في عام 2015 عندما كشف خرق هائل للبيانات عن قائمة عملاء على تطبيق المواعدة Ashley Madison. لكنها ظهرت إلى الواجهة حاليا عبر آخر تحديث لسياسة متجر بلاى من جوجل ، كما ذكرت Android Policeكجزء من القيود الجديدة على المحتوى الجنسي.

ووفقا للتقرير فإن "أبي السكر" هو شخص (رجل ثري وكبير في السن عادة) يرغب في إنفاق المال مقابل خدمات جنسية. يُظهر الفحص السريع وفقا لما ذكره التقرير أن هناك الكثير من تطبيقات Sugar daddy على Play ، بما في ذلك الذي يُطلق عليه حرفيًا "Sugar Daddy". البعض الآخر لديهم أسماء مثل Elite Millionaire Singles و LookingArrangement و Spoil.

ووفقا لتقرير PhoneArena، يمكنك العثور على "آباء سكر" أثرياء آخرين يبحثون عن ترتيب متحفظ ، ويمكنك أيضًا مقابلة فتيات جذابات أخريات يبحثن عن رجال كرماء". من المفترض أن تتم إزالة هذا التطبيق وجميع التطبيقات الأخرى بحلول الأول من سبتمبر ، على الرغم من أنه كما هو الحال مع أي تطبيق Android آخر ، فإنها ستظل متاحة عبر التحميل الجانبي.