شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف حقق جيف بيزوس حلمه فى الصعود إلى الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤسس أمازون جيف بيزوس إنه حتى عندما كان طفلاً كان يحلم بالذهاب إلى الفضاء، في وقت سابق من هذا الشهر، حقق رجل الأعمال الملياردير هذا الهدف النبيل عندما صعد على متن صاروخ بنته شركته Blue Origin للرحلات الفضائية وتجاوز خط كارمان، وهو الحد الذي يبلغ ارتفاعه 62 ميلًا فوق الأرض والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يمثل حافة الفضاء حسبما نقل موقع Digitartlends.

ولكن قبل 21 عامًا عندما أجرى مقابلة وقال للمحاور تشارلي روز إنه يرغب في "ركوب سفينة صاروخية، والصعود إلى الفضاء، والذهاب للتحقق من بعض الأشياء"، سخر الكثير من الجمهور من الاقتراح.

وجاء ذلك بعد ست سنوات من قيام بيزوس بتأسيس أمازون وبعد عام من ظهوره لأول مرة في قائمة فوربس لأصحاب المليارات بقيمة صافية مسجلة تبلغ 10 مليارات دولار.

كانت تلك الشركات الضخمة هي التي سمحت لرئيس أمازون بإنشاء Blue Origin ، الشركة التي ساعدته بعد سنوات عديدة على تحقيق حلم طفولته، في الواقع، أطلق بيزوس شركة رحلات الفضاء بعد ثلاثة أشهر فقط من إجراء مقابلة روز، ربما كان هؤلاء الجمهور الضاحك هو الذي جعله مصممًا على الضحك الأخير.

اعترف بيزوس لروز أن رحلة شخصية إلى الفضاء تمثل "مشكلة فنية صعبة للغاية"، أجاب عنها المحاور، "إذا كنت تفكر في ذلك، فمن المحتمل أن تجد طريقة للقيام بذلك."

بشكل لا يصدق، يحدد بيزوس موعدًا يجعلك تتساءل عما إذا كان لديه بالفعل جدول زمني ثابت في رأسه: "من يدري ، بعد 20 عامًا من الآن ، إذا كانت هناك بعض التغييرات المهمة في التكنولوجيا ، فربما تصبح مثل هذه الأشياء أسهل ،" مضيفًا أنه في رأيه "لم نقم بإجراء تحسينات كبيرة في أنظمة النقل الفضائي منذ برنامج أبولو".

بدأت Blue Origin في اختبار صاروخ New Shepard شبه المداري أحادي المرحلة في عام 2015. وبعد ست سنوات ، وبعد 15 رحلة تجريبية ناجحة ، حمل الصاروخ أول ركاب بشري إلى الفضاء، ومن بينهم Bezos. ركب إلى جانب رئيس أمازون شقيقه مارك، رائد الطيران والي فونك الذي أصبح في سن 82 أكبر شخص يطير إلى الفضاء، والطالب الهولندي أوليفر دايمن البالغ من العمر 18 عامًا والذي أصبح أصغر شخص يحقق نفس الإنجاز.

قدمت الرحلة التي استغرقت 10 دقائق مناظر رائعة للأرض وفترة وجيزة من انعدام الوزن حيث يمكن لبيزوس ورفاقه من الركاب ترك مقاعدهم والطفو حول الكبسولة.

تجري Blue Origin الآن الاستعدادات النهائية لإطلاق خدمة سياحة فضائية تجارية تقدم للركاب ذوي الأجور المرتفعة نفس التجربة. إنها ليست الشركة الوحيدة التي تتطلع إلى القيام بذلك ، حيث تخطط Virgin Galactic أيضًا لإطلاق خدمة مماثلة. وفي الوقت نفسه ، تقدم شركة سبيس إكس رحلات مدارية أكثر تعقيدًا للمدنيين مع البقاء في الفضاء لمدة بضعة أيام على الأقل.