تحذيرات من طقس الجمعة: شديد الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 30 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وجاءت توقعات حالة الطقس كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.