تكنولوجيا: هاتف Mi MIX 4 يأتي قريباً من شاومي بشريحة UWB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف Mi MIX 4 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم يعود الهاتف للأضواء من جديد في تسريبات تشير إلى أن شاومي تدعم هذا الإصدار بشريحة UWB، كما يدعم mmWave 5G.

أشارت التوقعات السابقة إلى خطط شاومي لإطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف المميزة في النصف الثاني من هذا العام، ويعد هاتف Mi MIX 4 أحد إصدارات الشركة المميزة والمتوقعة هذا العام.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن تدعم شاومي هذا الإصدار بشريحة UWB أو النطاق الترددي الفائق لموجات الراديو، ولقد كُشِف عن هذه التفاصيل عبر Xiaomiui وأيضاً تسريبات نشرت من TENAA،حيث أكدت التسريبات على أن الهاتف يأتي بشريحة UWB التي ستدعم خدمة Mi Share لمشاركة الملفات.

أيضاً من المتوقع أن تتوسع شاومي في إستخدامات شريحة UWB عند إطلاق الشريحة في مزيد من أجهزة الشركة، من جانب أخر أكدت تسريبات Xiaomiui على أن الهاتف يدعم شبكات mmWave 5G.

ولقد رصد هاتف Mi MIX 4 في التسريبات التي جاءت حتى الآن برمز”odin”، ومن المقرر أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما يأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD بلس وتصميم منحني، كما يضم الهاتف تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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