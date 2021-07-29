علوم وتكنولوجيا

سوار اللياقة البدنية الجديد “شاومي”.. تعرفوا إليه

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 56 دقيقة

"شاومي"

تعمل شركة “شاومي” الصينية على جيل جديد من سوار Mi Band للياقة البدنية، والذي سيحصل على شاشة مرنة، حسبما ذكر GSMArena.

من المفترض أن يُطلق على الجهاز Mi Band X. سيكون للسوار شاشة مرنة يمكن أن تنحني حول معصم المستخدم. الأداة محرومة من المشبك المعتاد بحيث تحصل على تغطية كاملة: سيتم استخدام مغناطيس خاص بدلاً من ذلك.

لم يتم الإبلاغ عن المصفوفة التي سيتم استخدامها في Mi Band X لا توجد نظائر في سوق إلكترونيات اللياقة البدنية حتى الآن، ولا تزال الشاشات المرنة هشة للغاية.

لم يتم الكشف عن تكلفة وتوقيت إصدار الأداة الجديدة، لكنها ستكون أغلى بكثير من Mi Band.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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