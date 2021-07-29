تكنولوجيا: صور رسمية مسربة توضح تصميم حافظات Galaxy Z Flip3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لكشف النقاب عن هاتف Galaxy Z Flip3 في حدث يعقد الشهر المقبل، ولقد كشفت صور ثلاثية الأبعاد رسمية عن تصميم حافظات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

تنطلق الحافظات الرسمية لهاتف Galaxy Z Flip3 الصدفي القابل للطي خلال الفترة القادمة بتصميم جلدي، أو من السيليكون أو تصميم صدفي شفاف.

وتأتي الحافظة بالتصميم الجلدي بشكل مميز، حيث يظهر في الحافظة التصميم الكبير لشاشة الهاتف الخارجية، وفتحة للشاشة الثانوية في الجهة الخلفية وإعدادات الكاميرة المزدوجة.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Galaxy Z Flip3 بتصميم قابل للطي ومقاوم للماء والأتربة، حيث يدعم الهاتف معايير IPX8.

وتتميز حافظة D-ring بحلقة تدعم تثبيت الحافظة بسلاسة في حقيبة الظهر، كما تظهر الحافظة في التسريبات المصورة باللون البنفسجي الفاتح.

وتأتي الحافظة الثالثة بتصميم يتضمن حزام ينتهي بحلقة معدنية، وتشير التوقعات إلى أن الحافظة ستدعم فتح هاتف Galaxy Z Flip3 مباشرة عن طريق جذب الحزام، كما تتميز الحافظة باللون الأزرق والبرتقالي.

أيضاً تخطط سامسونج لإطلاق حافظة شفافة لهاتف Galaxy Z Flip3، والتي تأتي بD-ring أيضاً، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة لمزيد من التفاصيل.

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