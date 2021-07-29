تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن سلسلة هواتف Edge 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا اليوم عن سلسلة هواتف Edge 20 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro وأيضاً إصدار Lite.

ينطلق هاتف Edge 20 Pro بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، والتي تدعم سرعة تحديث 144Hz، وتأتي إعدادات الكاميرة بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر periscope بدقة 8 ميجا بيكسل والذي يدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

من جانب يأتي هاتف Edge 20 بشاشة OLED تدعم معدل تحديث 144Hz، ويضم أيضاً الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يضم مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل والذي يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

أيضاً يتميز هاتف Edge 20 Lite بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وتدعم معدل تحديث 90Hz، ويأتي هذا الإصدار أيضاً بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هاتف Edge 20 Pro برقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، بينما يأتي هاتف Edge 20 برقاقة معالج Snapdragon 778G وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً تدعم موتورولا هاتف Edge 20 Lite برقاقة معالج Dimensity 720، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويتواقق هاتفي Edge 20 وEdge 20 Pro في مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة مع مستشعر سامسونج الرئيسي ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما يضم هاتف Edge 20 Lite مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

وينطلق هاتف Edge 20 Lite بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 30W، بينما يضم هاتف Edge 20 Pro بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم الإصدار الرئيسي بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم الهاتفين بطارية بقدرة 30W.

وتنطلق الإصدارات الثلاثة بواجهة My UX ونظام تشغيل Android 11، كما تدعم الإصدارات الثلاثة وضع الشاشة الكبيرة الذي يتيح إستخدام الهواتف مع شاشة خارجية لتجربة تحاكي أجهزة الحاسب.

أيضاً من المقرر أن تدعم الهواتف تحديث واحد لنظام التشغيل، وتحديثات لبرمجيات الحماية على مدار عامين.

ومن المقرر أن يبدأ سعر Motorola Edge 20 Pro من 699 يورو، بينما يأتي هاتف Edge 20 بسعر 500 يورو، وينطلق Edge 20 Lite بسعر 350 يورو.

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