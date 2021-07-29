تكنولوجيا: هواوي تكشف عن ساعة Watch GT 2 Pro ECG وسوارة Band 6 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق حدث هواوي اليوم للكشف عن سلسلة P50، كما كشفت العملاق الصيني خلال الحدث عن ساعة Watch GT 2 Pro ECG وسوارة Band 6 Pro.

تأتي كلاً من ساعة Watch GT 2 Pro ECG وسوارة Band 6 Pro بترقية للإصدارات الأصلية، حيث تنطلق ساعة GT 2 Pro ECG الذكية بخوارزمية جديدة للقراءة، وتدعم سوارة Band 6 Pro الذكية قياس حرارة الجسم.

وتتوافق Watch GT 2 Pro ECG مع مميزات وحجم الإصدار السابق Watch GT 2 Pro حيث يضم الإصدار الجديد شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، وطبقة من الزجاج للحماية، مع إطار من التيتانيوم.

وتدعم الساعة الذكية تتبع معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً قياس مستوى الإجهاد، كما تعمل الساعة الذكية بنظام Huawei Lite OS، وتدعم حتى 100 نمط رياضي.

أيضاً من المقرر أن تتوفر ساعة Watch GT 2 Pro ECG بسعر 478 دولار، وتبدأ هواوي في بيع الساعة الذكية في 12 من أغسطس، وتنطلق باللون الأسود فقط.

وتنطلق سوارة Band 6 Pro الذكية بشاشة AMOLED بحجم1.47 إنش، وأيضاً تدعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً قياس مستوى الإجهاد، كما يمكن أن تدعم المستخدم في تتبع ورصد حرارة الجسم، وعدد 96 نمط رياضي، وتستمر البطارية لمدة تصل إلى أسبوعين، وتتوفر السوارة الذكية في 20 من أغسطس بسعر 70 دولار.

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