جوجل تكشف عن قسم الأمان المقترح للتطبيقات

دبي - يزن راشد - كشفت شركة جوجل لأول مرة عن تصميم قيد التطوير لقسم الأمان القادم في متجرها لتطبيقات أندرويد، الذي يوفر معلومات حول ممارسات جمع بيانات التطبيق والخصوصية والأمان.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن خططها لتقديم قسم أمان جديد عبر جوجل بلاي يوفر مزيدًا من المعلومات حول بيانات التطبيقات التي تجمعها وتشاركها وتفاصيل الأمان والخصوصية الأخرى.

وفي شهر مايو، أوضحت جوجل أن قسم الأمان يتم تصميمه لإبلاغ المستخدمين بسهولة عن كيفية تعامل التطبيقات مع بياناتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات مستنيرة.

وقالت إن مطوري التطبيقات يحتاجون إلى الإفصاح للمستخدمين عما إذا كان التطبيق:

يستخدم ممارسات أمنية مثل تشفير البيانات.

يتبع سياسة جوجل بلاي للعائلات بالنسبة للتطبيقات التي تستهدف الأطفال.

لدى المستخدمين خيار في مشاركة البيانات.

التحقق من قسم أمان التطبيق بواسطة جهة خارجية.

التطبيق يسمح للمستخدمين بطلب حذف البيانات في وقت إلغاء التثبيت.

ويمكن للمطورين الآن رؤية كيف تبدو هذه الميزة للمستخدم النهائي. وفي قسم الأمان، يمكن للمستخدمين رؤية شرح المطور للبيانات التي يجمعها التطبيق متبوعًا بتلك التفاصيل الأخرى، ولكل منها رمزه الخاص ليكون بمثابة مؤشر مرئي.

وعندما ينقر المستخدمون على الملخص، يمكنهم بعد ذلك رؤية تفاصيل أخرى مثل البيانات التي يتم جمعها أو مشاركتها والمعلومات المالية والمزيد.

ويمكنهم أيضًا معرفة كيفية استخدام البيانات وما إذا كان جمع البيانات اختياريًا.

وكانت الشركة قد أوضحت في شهر مايو أنه بإمكان المطورين البدء بالإعلان عن معلومات السلامة في شهر أكتوبر حتى الموعد النهائي في شهر أبريل من العام المقبل.

وبالرغم من أن جوجل تقول إن التصميم عرضة للتغيير. ولكن لقطات الشاشة التي تم إصدارها تظهر قسم الأمان الموجود فوق قسم التقييمات والمراجعات الموجود في القائمة.

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جوجل تكشف عن قسم الأمان المقترح

تقول جوجل إنها تريد منح المطورين متسعًا من الوقت للاستعداد لهذه التغييرات، وهذا هو السبب في أنها تشارك الآن المزيد من المعلومات حول تعريفات أنواع البيانات ومتطلبات السياسة للميزة الجديدة.

ويمكن للمطورين في شهر أكتوبر 2021 إرسال معلوماتهم في Google Play Console للمراجعة قبل الإطلاق المخطط لقسم الأمان في جوجل بلاي، الذي من المقرر إجراؤه في الربع الأول من عام 2022.

وتلاحظ الشركة أيضًا أنها تقدم بعض الوقت الاحتياطي بعد إطلاق القسم. وذلك قبل أن تحصل التطبيقات على موافقة جوجل على قسم الأمان الخاص بها.

ومع ذلك، تقول الشركة إن التطبيقات يجب أن تتم الموافقة عليها بحلول الربع الثاني من عام 2022. وإلا فإن هناك خطر رفض عمليات إرسال التطبيقات أو تحديثات التطبيق. وإذا كان التطبيق لا يوفر قسم أمان معتمدًا، فإن التطبيق يقول: لا توجد معلومات متاحة.

ويساعد التغيير في تسليط الضوء على عدد المطورين النشطين الموجودين عبر جوجل بلاي. وذلك لأن هؤلاء يكونون هم الذين يعتمدون السياسة الجديدة ويعرضون كيفية قيام تطبيقاتهم بجمع البيانات واستخدامها.

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