تيسلا تتيح شبكتها للشحن للسيارات الكهربائية الأخرى

دبي - يزن راشد - تمتلك شركة تيسلا واحدة من أكبر شبكات الشحن للسيارات الكهربائية. وهذا أمر طبيعي، نظرًا لأن الكهرباء هي وقود هذا النوع من السيارات وهي البنية التحتية الأهم بالنسبة لها.

وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، لسنوات طويلة عن نية شركته في إتاحة شبكة Supercharge الخاصة بها للسيارات الكهربائية الأخرى. لكن أخيرًا أعلن ماسك منذ فترة قصيرة وخلال شهر يوليو عن حدوث ذلك خلال عام 2021.

وخلال الأسبوع الجاري شارك ماسك مزيدًا من المعلومات والتي توضح كيفية استفادة ملاك المركبات الكهربائية الأخرى من شبكة تيسلا.

لماذا تتخذ تيسلا هذه الخطوة

أوضح إيلون ماسك أن استخدام شبكة الشحن السريع الخاصة بتيسلا سيكون أمرًا في غاية البساطة. حيث سيتمكن ملاك المركبات الكهربائية من شحن سياراتهم من شبكة تيسلا بالاعتماد على تطبيق Tesla للهواتف الذكية فقط.

وسيتمكن ملاك السيارات الأخرى من الاستفادة من الخدمة نظرًا لأن معايير الشحن قد أصبحت موحدة في الصين وبعض دول أوروبا. على العكس، في أمريكا الشمالية تستخدم محطات شحن تيسلا وصلات مختلفة، لذلك فملاك السيارات الكهربائية الأخرى سيحتاجون لمحول مخصص.

ولن تتحمل الشركة كل التكلفة لهذا المشروع. حيث أن ماسك وشركته قد مرو بمحادثات متعددة مع مصنعي السيارات الكهربائية، وقد صرّح ماسك أن المنافسين سيكونون قادرين على تقبل التكلفة المحددة من ناحية، ودعم كيبلات الشحن الخاصة بتيسلا من ناحية أخرى، مع إمكانية استخدام محول في حالة عدم حدوث ذلك.

وإتاحة تيسلا خدمة الشحن من خلال شبكة Supercharge للسيارات الأخرى ستشكل دفعة ضخمة لسوق السيارات الكهربائية. تمتلك الشركة حاليًا أكثر من 3,000 محطة شحن وأكثر من 27,000 موصل للشحن حول العالم، وهذه الموصلات تضمن الشحن السريع والذي يعد من أهم مميزاتها.

يُذكر أن عدد من مزودي خدمة محطات الشحن مثل EVgo, ChargePoint, and Blink قد طرحوا أنفسهم للاكتتاب العام قريبًا، وعليه فهم يمتلكون الآن ما يكفي من المال لتوسيع أعمالهم، وهو ما سيصب في صالح المركبات الكهربائية أولًا وأخيرًا.

ولعل محطات Supercharge الرئيسية في بعض المدن الكبيرة قد قامت من ناحية أخرى بإنشاء أنشطة اجتماعية جديدة، هذا لأن هذه المحطات عادةً ما تكون مزدحمة، وهو ما يؤدي إلى أن ملّاك سيارات الشركة يجتمعون في هذه المنطقة، وهو أمر إيجابي نظرًا لأن ملاك سيارة نادرة نسبيًا مثل تلك غالبًا ما يكونون متقاربين من حيث طريقة التفكير والاهتمامات.