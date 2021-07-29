هواوي تعلن عن Huawei P50 مع نظام هارموني

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة هواوي عن أحدث هواتفها الرائدة للسوق الصيني Huawei P50 و Huawei P50 Pro. وهي أول هواتف رائدة للشركة يتم إطلاقها مع نظامها التشغيلي المسمى هارموني HarmonyOS.

وجاء إطلاق سلسلة Huawei P50 متأخراً قليلاً في هذا العام عن موعد إطلاق سلسلة Huawei P40 في عام 2020. وذلك بفضل العقوبات الأمريكية التي أثرت بشكل كبير في قدرة هواوي على إنتاج هواتف جديدة.

وقيدت العقوبات قدرتها على شراء الرقاقات والمكونات الأخرى من الشركات التي تستخدم التقنية الأمريكية.

وعندما شوقت الشركة للهواتف للمرة الأولى في الشهر الماضي، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لأعمال المستهلكين في هواوي: إنه لم يتم تحديد تاريخ الإطلاق في ذلك الوقت لأسباب تعلمون بها جميعًا.

وتعني هذه العقوبات أنه مثل هواتف الشركة الحديثة الأخرى، فإن سلسلة Huawei P50 لن تتضمن تطبيقات وخدمات جوجل.

ووفقًا للشركة، لا يعمل Huawei P50 عبر نظام أندرويد، وذلك بفضل نظام هارموني.

ويعد مدى اختلاف هارموني عن أندرويد نقطة خلافية، و ذلك بعد التقارير التي تفيد بأنه نسخة من نظام أندرويد المفتوح المصدر.

وتعني العقوبات الأمريكية أنه ليس كل هاتف Huawei P50 يستخدم رقاقات Kirin الخاصة بالشركة.

إذ يستخدم Huawei P50 ونسخة من Huawei P50 Pro معالج Snapdragon 888 من كوالكوم، وفقًا لأوراق المواصفات عبر موقع الشركة.

وحصلت شركة كوالكوم على إذن لبيع الرقاقات لشركة هواوي في العام الماضي.

وهناك أيضًا نسخة من Huawei P50 Pro معروضة بمعالج Kirin 9000. وكلا الهاتفين مدرجان على أنهما يدعمان شبكات الجيل الرابع 4G، دون ذكر دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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هواوي تعلن عن Huawei P50

يتوفر Huawei P50 Pro إما بسعة 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت. بينما يتوفر Huawei P50 بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية.

ويحتوي Huawei P50 Pro على شاشة OLED بقياس 6.6 إنشات بمعدل تحديث 120 هرتز وبدقة 2700×1228 بكسل.

بينما يحتوي Huawei P50 على شاشة OLED أصغر بقياس 6.5 إنشات ومعدل تحديث 90 هرتز وبدقة 2700×1224 بكسل.

يأتي جهاز Huawei P50 Pro ببطارية بسعة 4360 ميلي أمبير، مقارنة ببطارية بسعة 4100 ميلي أمبير في Huawei P50.

ويمكن شحن كلاهما سلكيًا بسرعة 66 واط، ويمكن شحن Huawei P50 Pro لاسلكيًا عند 50 واط. وهو حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

ويحتوي Huawei P50 Pro على كاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 3.5x وعدسة أحادية اللون بدقة 40 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

بينما يحتوي Huawei P50 على كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 5x وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك كلاهما يحتوي على كاميرات أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويبدأ Huawei P50 Pro بسعر 5988 يوان (نحو 927 دولارًا) لنموذج 8/128 جيجابايت، ويطرح للبيع العام في الصين في 12 أغسطس.

فيما يبدأ سعر Huawei P50 من 4488 يوان (نحو 695 دولار) لنموذج 8/128 جيجابايت، ويطرح للبيع في شهر سبتمبر.

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