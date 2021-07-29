نظارات راي بان الذكية من فيسبوك قادمة

دبي - يزن راشد - أكد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن المنتج العتادي القادم للشركة يكون إطلاق نظارات راي بان الذكية التي طال انتظارها.

وتهيمن الإعلانات الرقمية على النشاط التجاري المزدهرة للشركة. ولكن لديها أيضًا طموحات في الأجهزة تتجاوز الواقع الافتراضي.

ومن غير الواضح متى بالضبط تصل النظارات. وكانت المعلومات السابقة تشير إلى إمكانية إطلاقها في عام 2021. ولكن الوباء غير الكثير من خطط الشركات، ولم يعلق زوكربيرج على إطار زمني.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: بالنظر إلى المستقبل هنا، يكون إصدار المنتج التالي هو إطلاق أول نظارات ذكية لنا من راي بان بالشراكة مع EssilorLuxottica.

وأضاف: تتمتع النظارات بشكلها المميز، وهي تتيح لك القيام ببعض الأشياء الرائعة. لذلك أنا متحمس لتوفيرها للناس ومواصلة إحراز تقدم في الرحلة نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة في المستقبل.

وأكدت الشركة سابقًا أن النظارات لن تحتوي على شاشة مدمجة ولن يتم تصنيفها كجهاز واقع معزز.

ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كانت النظارات قادرة على إجراء مكالمات صوتية أو هل يمكنها الوصول إلى مساعد ذكي.

وبالرغم من عدم وجود شاشة مدمجة، فمن المفترض أن النظارة تعتمد على تطبيق هاتف ذكي مقترن للتحكم، على غرار نظارة Spectacles من شركة سناب أو Echo Frames من شركة أمازون.

وصاغ زوكربيرج إطلاق نظارات راي بان الذكية كجزء من رحلة فيسبوك نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة في المستقبل.

وتعمل الشركة على مثل هذا الجهاز منذ فترة طويلة. وتوجه الجهود من خلال وحدة أبحاث Project Aria مع إنتاج نظارات واقع معزز نموذجية.

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نظارات راي بان من فيسبوك قادمة

تعد نظارات الواقع المعزز جزءًا أساسيًا من خطط فيسبوك الجديدة لبناء ميتافيرس، وهي منصة تقنية متعددة الوسائط من المفترض أن تمزج بين المساحات الافتراضية والمادية، وتستخدم للتسوق والعمل والتواصل الاجتماعي.

تستخدم فيسبوك ميتافيرس لبيع المزيد من الإعلانات. وقال زوكربيرج: تستمر الإعلانات في كونها جزء مهم من الاستراتيجية. ومن المحتمل أن تكون جزء ذا مغزى من ميتافيرس أيضًا.

وتنفق الشركة المليارات من أجل بناء عالمها المشترك، الذي يتضمن مستخدميها والإعلانات الرقمية.

ولكي يصبح هذا حقيقة واقعة، فإن الشركة بحاجة إلى شراء المزيد من الأشخاص أجهزتها الحاسوبية. لذلك، فإن الخطة هي جعل هذه الأجهزة في متناول الجميع.

وكانت النظارات موضوع شائعات منذ عام 2019. التي قالت إن فيسبوك تعمل مع مالك راي بان EssilorLuxottica على نظارات واقع معزز تسمى Orion.

وتم وصف النظارات على أنها بديل كامل للهاتف يمكنك من خلالها إجراء مكالمات ورؤية المعلومات وحتى البث المباشر.

وأدى ذلك إلى إجراء مقارنات مع نظارة Google Glass (تعاون آخر مع EssilorLuxottica) بدلاً من نظارة Spectacles المربوطة بالهاتف من سناب.

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