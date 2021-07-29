أهم مميزات متصفح سامسونج لنظام أندرويد

دبي - يزن راشد - تطور شركة سامسونج متصفحها للإنترنت منذ فترة طويلة. ولم يكن المتصفح في بداياته يرقى للمستوى المطلوب بسبب افتقاره للمميزات. ولكنه أصبح يقدم في الوقت الحالي تجربة استخدام مميزة.

ويعتمد متصفح سامسونج على نواة Chromium 87، نفس النواة – أي المحرك – المفتوحة المصدر التي يعتمد عليها متصفح جوجل كروم، ومتصفح مايكروسوفت إيدج، وغيرهم الكثير.

ويُعد متصفح سامسونج، والمعروف باسم Samsung Internet، واحد من أهم متصفحات الويب حاليًا. وبالرغم من أنه يحمل اسم سامسونج إلا أنه يعمل على أي هاتف أندرويد بدون مشكلة.

ويمكنك أن تقوم بتحميل المتصفح عبر متجر جوجل بلاي، أو عبر متجر جالكسي لو كنت من ملّاك هواتف سامسونج.

اقرأ أيضًا: مؤسس الويب يبيع التعليمات البرمجية لأول متصفح

مميزات متصفح سامسونج إنترنت

يوفر المتصفح عددًا من المميزات غير المتاحة في متصفحات أخرى حتى تلك المبنية على نواة كروميوم أيضًا. ومن بين هذه المميزات نجد ميزة التصفح السري مع إمكانية تفعيل كلمة سر له.

وتتوفر ميزة التصفح الخفي في أي متصفح منافس. لكن في متصفح سامسونج يمكنك أيضًا أن تغلق جلسة التصفح السري الخاصة بك بكلمة سر. يمكن الوصول لهذه الميزة من خلال الذهاب للإعدادات، ومن ثم إعدادات الخصوصية والأمان، وأخيرًا الوضع السري Secret Mode.

وتهتم سامسونج أكثر بالوضع الخفي، حيث تتيح منع التتبع بشكل كامل أثناء استخدامه، وهي خاصية Smart Anti-Tracking أو منع التتبع الذكي. ويمكن الوصول لهذه الخاصية من قسم الأمان والخصوصية أيضًا في المتصفح.

اقرأ أيضًا: كيف تمنع النوافذ المنبثقة من الظهور أثناء التصفح على أندرويد

وتتيح سامسونج تنصيب أدوات منع الإعلانات عبر متصفحها بسهولة، عكس متصفح كروم من جوجل. يمكن الوصول لأدوات منع الإعلانات بسهولة من خلال الضغط على قائمة الإعدادات في التطبيق، ومن ثم مانع الإعلانات Ad Blocker، لتجد كل أدوات حجب الإعلانات وتختار من بينها.



ويسمح متصفح Samsung Internet بمنع صفحات الإنترنت من تحويلك لصفحات أخرى. مع حجب المواقع غير المحجوبة. يتم ذلك من خلال خيار Block Unwanted Webpages والموجود أيضًا ضمن خيارات الخصوصية والأمان.

ويوفر المتصفح أدوات خاصة بالتحكم في الفيديو أيضًا، غير تلك التي يوفرها الموقع الذي يعرض الفيديو. من خلال الإعدادات توجه إلى قسم الأدوات المفيدة Useful Features، ومن خلاله تجد خيار مساعد الفيديو Video Assistant.

ويسمح هذا الخيار بظهور إعدادات متطورة للتحكم في الفيديو أثناء تشغيله، وتتكامل هذه الأدوات مع جميع مشغلات الفيديو في جميع المواقع.

اقرأ أيضًا: أوبرا تطرح متصفح Opera GX للأجهزة المحمولة