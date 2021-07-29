شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع وثيقة توظيف ستيف جوبز بقيمة 343 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تقديم طلب لوظيفة تم ملؤه من قبل رئيس شركة آبل الراحل ستيف جوبز في عام 1973، وبيع بالمزاد بمبلغ 343 ألف دولار، أقيم المزاد الأخير عبر الإنترنت وأغلق يوم الأربعاء الماضى، حسبما نقل موقع Digitartlends.

وملأ جوبز الطلب المكون من صفحة واحدة يدويًا عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا، قبل ثلاث سنوات من مشاركته في تأسيس شركة Apple مع صديقه ستيف وزنياك ورجل الأعمال التكنولوجي رونالد واين.

لم يتم عرض الوظيفة التي كان يبحث عنها في النموذج، ولكن بالنظر إلى ما فعله، وحقيقة أن التطبيق يدرج "تكنولوجيا الإلكترونيات" و"مهندس التصميم" كقدرات ومصالح خاصة ، إلى جانب "الكمبيوتر" و"الآلة الحاسبة" للتجربة، يمكننا أن نفترض بأمان أنها كانت مرتبطة بالتكنولوجيا.

وتقول الدعاية المعلنة على صفحة المزاد: "يعد تطبيق Steve Jobs Job من عام 1973 جزءًا فريدًا من التاريخ منذ اللحظة التي غيّر فيها هذا الشخص الحالم العالم".

تعرض الطلب الخاص بجوبز للمزاد ثلاث مرات أخرى، حيث بيع بمبلغ 18750 دولارًا في عام 2017 ، و 174،757 دولارًا في عام 2018، و222،400 دولارًا في مارس.

في محاولة لتوليد المزيد من الاهتمام بالمزاد الأخير، وكطريقة ذكية لتوليد يوم دفع أكبر، عرضت Winthorpe Ventures القطعة الأثرية ليس فقط كنسخة مادية ولكن أيضًا كشهادة NFT ، وهي نوع من الشهادات التي تسمح للشخص الحصول على ملكية شيء رقمي.

وقالت الجهة المنظمة إنها قررت تقديم الوثيقة في شكلين في مزادين منفصلين "لاختبار الشهية للأصول الرقمية على النقيض من المعادلات المادية".

وجلبت نسخة NFT من نموذج طلب جوبز 23،076 دولارًا فقط - أقل بكثير من الإصدار المادي - مما يؤكد على ما يبدو أن معظم مقدمي العروض قد تم إصلاحهم بشأن الحصول على الأداة المادية الأصلية.

لقد حظيت NFTs بالكثير من الاهتمام خلال العام الماضي، مما أدى إلى بعض المبيعات الضخمة للفنانين الرقميين وغيرهم ممن يحرصون على المشاركة، على سبيل المثال، باع مؤسس موقع تويتر والرئيس التنفيذي جاك دورسي مؤخرًا NFT يمثل أول تغريدة له بحوالي 2.5 مليون دولار.

لم يتم الكشف عن هويات الفائزين بالمزاد.