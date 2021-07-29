شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحليلات وشائعات كبيرة ومثيرة حول تصميم آيفون لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر الشائعات بكثرة حول نموذج آيفون 13 القادم من آبل، ولكن إحدى الشركات البحثية البارزة في "وول ستريت" تقول إن النموذج سيحصل بعد ذلك على تحديث كبير بفضل التيتانيوم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نقلا عن مصادر في سلسلة التوريد، قالت شركة الاستثمار JPMorgan Chase يوم الثلاثاء، إن نموذج عام 2022 من آيفون سيكون مزودا بسبيكة تيتانيوم على هيكله، وهذا مزيج من التيتانيوم وعناصر أخرى أقوى وأكثر مقاومة للخدوش من طرازات آيفون الحالية.

ويتميز جهاز آيفون 12 برو ماكس وبرو، بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما يتميز آيفون 12 بتصميم من الألومنيوم.

وتتميز الموديلات القديمة، بما في ذلك آيفون 11، بتصميم من الألومنيوم، ومن المرجح أن يقتصر المعدن الأقوى على الهيكل المعدني والشريط المعدني على حافة آيفون.

ومن المرجح أن يظل الجزء الأمامي والخلفي من آيفون 14، أو أيا كان ما يقرره العملاق التكنولوجي استخدامه كتسمية، كزجاج للشحن اللاسلكي.

ويتميز جهاز آيفون 12 برو ماكس وبرو، بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما يتميز آيفون 12 بتصميم من الألومنيوم.

وتتميز الموديلات القديمة، بما في ذلك آيفون 11، بتصميم من الألومنيوم. ومن المرجح أن يقتصر المعدن الأقوى على الهيكل المعدني والشريط المعدني على حافة آيفون.

ومن المرجح أن يظل الجزء الأمامي والخلفي من آيفون 14، أو أيا كان ما يقرره العملاق التكنولوجي استخدامه كتسمية، كزجاج للشحن اللاسلكي.